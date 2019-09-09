Что такое брендбук, и для чего он нужен бизнесу?

Подход к оформлению всех рекламных материалов компании, начиная от визитки и заканчивая оформлением офиса, должен быть в едином стиле – такое утверждение ни у кого не вызывает сомнений. Ведь порой случается, что вовремя деловых мероприятий вам вручат буклет или визитку с красивым логотипом и оформлением, но позже зайдя на сайт компании, или при более глубоком изучении других материалов заинтересовавшей вас компании вы испытываете разочарование от качества этих материалов. Подобное может случиться при неправильном подходе в формировании единой концепции и единого стиля компании, которая крайне нужна солидным компаниям на современной этапе развития деловых отношений между участниками рынка.

Для того чтобы все материалы, используемые в рекламных компаниях, были разработаны в едином стиле и дизайне и делали ее узнаваемой на рынке необходима разработка правильной концепции, или другими словами брендбук.

Что такое брендбук?

Брендбук или чтобы было понятно простыми словами — руководство по созданию единого стиля компании – это набор конкретных правил, где собрана вся документация и правила по единому оформлению всех рекламных материалов компании.

Рекомендации по оформлению и созданию единого стиля, как правило включают такую информацию:

пояснение клиентам ключевых ценностей компании;

рекомендации по использованию логотипа;

примеры правильного и неправильного использования логотипа в маркетинговых материалах;

разработка и рекомендации к использованию цветовой палитры;

единые шрифты и рекомендации их в использовании;

пример оформления визитных карточек, фирменного бланка, брошюры и буклета.

Перечисленные рекомендации довольно гибки и должны позволять агентствам, которые будут непосредственно заниматься разработкой рекламных материалов создавать креативные материалы, но с обязательным использованием разработанного стиля, чтобы компания была легко узнаваемой.

К примеру, обратившись в компанию, чтобы разработали дизайн буклета или дизайн каталога необходимо указать в пояснительной записке все требования по созданию маркетинговых материалов с учетом единого стиля описанного в таком документе как брендбук компании.

Брендбук должен быть, в первую очередь, удобным инструментом, позволяющим дизайнерам, которые будут работать над стилистическим оформлением маркетинговых материалов, не сомневаться в выборе шрифтов, логотипа, его размещения и других первоочередных вопросах разработки рекламы.

Правильно разработанный брендбук компании, помогает организовать эффективное взаимодействие с потенциальными клиентами и поможет развитию бизнеса.