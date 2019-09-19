EDITH PIAF — трибьют концерт в исполнении Натальи Пичкур

Эдит Пиаф — легендарная французская певица, известная во всем мире. Ее песни до сих пор звучат по радио, в спектаклях и фильмах. Ведь композиции певицы вечны. Это талантливая исполнительница, которая оставила после себя глубокий след в музыкальном искусстве. Множество знаменитостей исполняли песни Пиаф, а теперь их исполнит страстная поклонница певицы и талантливая исполнительница Натали Пичкур (https://kiev.ticketsbox.com/edith-piaf/). По словам самой Пичкур, идея сделать трибьют возникла у нее уже давно, но реализовать в полной мере получилось только сейчас. Встречайте на сцене Фридом Холл концерт, посвященный легенде французского шансона Эдит Пиаф.

Тернистый путь легенды

Талантливая исполнительница родилась в малообеспеченной семье и на ее долю выпало немало испытаний, которые тем не менее помогли ей стать сильнее и закалили характер. Школу ей так и не удалось закончить, так как нужно было самостоятельно себя обеспечивать. Она подрабатывала, исполняя песни на улице. Первой ее большой сценой стало кабаре “Жернис”, где она начала делать первые шаги к успеху. Позже она повстречала Раймона Ассо, который создал неповторимый стиль Пиаф, научил ее манерам, правильной речи. Певица начала выступать в мюзик-холле, где ее талант был отмечен критиками. Первую роль в кино Пиаф получила в фильме “Монмартр на Сене” (1941). Она помогала добиться успеха молодым дарованиям (Эдди Константену, Шарлю Азнавуру и др). После войны на нее обрушился настоящий успех: ее музыка объединяла людей разных социальных слоев (от рабочих до элиты). Долгое время Эдит Пиаф лечилась от наркотической зависимости, дважды попадала в аварию, теряла близких людей — жизнь примы всегда была полна трудностей. Второй фильм “Тайны Версаля” с участием Пиаф вышел в 1954 году. Певица неоднократно ездила с гастролями в США, выступала в лучших концертных залах, а самое главное — получала огромную любовь поклонников. Из-за проблем со здоровьем скончалась в возрасте 47 лет. После себя певица оставила огромное наследие в виде обширной дискографии (двадцать альбомов), а также навсегда запомнилась своим талантом.

Трибьют Эдит Пиаф в исполнении Натали Пичкур

Натали Пичкур — участница шоу «Голос» в 2012 году, тогда судьи были поражены талантливым исполнением легендарной песни Эдит Пиаф. Пичкур решила на это не останавливаться и готовила трибьют Пиаф. Наконец-то все готово, и вы сможете вспомнить песни легенды французского шансона, посетив концерт 16 октября в Freedom Hall. На концерте прозвучат как знаменитые композиции (La Vie en rose, Padam и др.), так и малоизвестные. Пичкур признавалась, что зрителей ждет много сюрпризов, но одно известно наверняка — занавес тайны творчества Эдит Пиаф будет приоткрыт. Билеты купить можно в кассе или на сайте, приходите всей семьей, чтобы послушать композиции на все времена.