Выбираем подарок мужчине: кошельки из натуральной кожи или кожаное портмоне в Украине.

Тема подарков и проблема их выбора – эти вопросы волнуют больше женщин. Мужчины не заворачиваются и быстро находят ответы в цветочных бутиках и ювелирных салонах. А дамы мучаются не один день. И приближение заветной даты только накаляет ситуацию.

Среди бесконечного моря предложений, однозначным лидером в «мужских» подарках был и остаётся кошелек из натуральной кожи n-k.net.ua. Этот аксессуар особенно ценен для слабого пола, поскольку соответствует сразу нескольким принципиальным требованиям:

— у парня он только 1;

— всегда при хозяине;

— напоминает владельцу о дарительнице;

— красив;

— полезен;

— долговечен.

Если женщина согласна с такой постановкой вопроса, то стоит детальнее рассмотреть, какие кожаные кошельки в Киеве и Украине присутствуют в розничных магазинах. В первую очередь стоит обратить внимание на такой вид бумажника, как портмоне Нери Карра из натуральной кожи. Классическое кожаное портмоне в Украине четко определено – это прямоугольный аксессуар, складывающийся пополам в горизонтальной плоскости. В нем предусмотрено 1-2 отдела для купюр. При развороте, с левой стороны размещаются кармашки для кредиток и других карточек, а справой – монетница на кнопке. Современные дизайнеры придумывают все новые и более оригинальные модели: с зажимом для банкнот, с откидными или съёмными отделами для карт, с внутренними отделами на молнии. Но большинство изделий все же максимально приближены к стандартному определению.

Когда, выбирая между вариантом «купить кожаный кошелёк» или «купить мужской портмоне», вы останавливаетесь на первом варианте, то выбор намного шире. Фактически все изделия, что не соответствуют определению «портмоне», но они сделаны для хранения и переноски с собой денег – это кошельки. Здесь есть возможность учесть максимум пожеланий и запросов.

По принципу закрывания они могут быть на застежке-кнопке, на молнии, на магните и вообще не закрываться. По способу складывания бумажных денег – есть складывающиеся и под ровную купюру. По функциональности – могут быть с отделами для документов водителя, для гражданского или заграничного паспорта, для авиабилетов и даже для смартфона.

Перед тем, как купить кошелек в Киеве или заказать в интернете, желательно обратить внимание на другие аксессуары мужчины. В идеале, кожа бумажника по цвету и фактуре должна соответствовать любимым туфлям и повседневному кожаному поясу. Такое «случайное» совпадение будет оценено по достоинству – можете не сомневаться.

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