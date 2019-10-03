Казино Франк для мобильных телефонов

Игровое заведение доступно любителям азартных игр с 2015 года. Владельцем интернет-казино является компания Darklace Limited, зарегистрированная в Нидерландах и имеющая официальную лицензию, выданную на Антильских островах. Кроме этого Frank casino имеет сертификат iTech Labs, который выдается по результатам тестирования игровых программ независимыми аудиторскими фирмами. Данный документ гарантирует высокое качество предоставляемых услуг в сфере игорного бизнеса и честность игры со стороны клуба.

Игровые автоматы

Являясь легальным игорным заведением, онлайн-казино сотрудничает с едущими мировыми производителями софта для игровых площадок. В залах Frank casino представлены программы таких известных брендов как:

Microgaming;

NetEntertainment;

Yggdrasil;

NYX.

Игровые автоматы имеют высокий RTP, в пределах 96-98%.

Для удобства пользователей, все они распределены по категориям:

Нагретые. Здесь представлены автоматы, которые с высокой вероятностью должны в ближайшее время выдать большой выигрыш.

Новые. Категория с последними новинками от производителей.

Популярные. В разделе собраны автоматы, пользующиеся наибольшим спросом у игроков.

Слоты. Категория, в которой собраны классические автоматы с пятью барабанами и большими призовыми возможностями.

Карты. В категории собраны несколько разновидностей покера, а также блекджек и баккара.

Столы. Раздел для любителей рулетки представлен такими известными моделями, как европейская, американская и французская.

Джекпоты. Здесь собраны все игровые автоматы, имеющие собственный джекпот.

Видеопокеры. Несмотря на то, что лучшие времена этих программ остались позади, они имеют довольно большое число поклонников, среди игроков старшего поколения.

Другие. Игровые автоматы, которые не вошли ни в одну из перечисленных выше категорий.

Бонусы Frank casino

Всем пользователям, зарегистрировавшим аккаунт на портале, интернет-казино предоставляет приветственные бонусы в виде:

100% бонуса на сумму первого депозита до 200$, с вейджером х3;

100 фриспинов после первого пополнения.

Срок действия приветственного предложения составляет 4 дня с момента активации.

Для постоянных клиентов интернет-казино разработана интересная бонусная программа. Независимо от количества совершенных депозитов игроки получают следующие виды бонусов:

За каждое пополнение счета на сумму от 1500 рублей, игрок получает 10% на депозит.

Ежемесячный кэшбэк в размере 5% от суммы проигранных средств не менее 1000$.

Бонус дня. Бесплатные FreeSpins наиболее активным игрокам.

Комп-поинты от заведения, которые можно обменять на реальные деньги.

При внесении депозита на сумму от 20000 рублей посетители игрового заведения становятся участниками программы лояльности и получают специальные статусы по программе Premium club. Это позволяет пользоваться различными привилегиями онлайн-казино.

Возможности для мобильного телефона

Благодаря наличию приложения https://www.android-app-patterns.com/франк-казино/, игровые автоматы доступны всем владельцам смартфонов, работающих на Android. Данный сервис открывает доступ ко всему функционалу игровой площадки, а также позволяет беспрепятственно входить на портал интернет-казино в случае блокировки официального сайта Frank Casino.