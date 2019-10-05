Как договориться с коллекторами?

Заёмщик не всегда имеет возможность вернуть кредит в сроки, оговоренные договором с банковским или другим финансовым учреждением. В таком случае кредитор может привлечь коллекторов.

В результате накопления задолженности, сформированной из тела кредита, пени и процентов, финансовые учреждения нередко прибегают к крайним мерам. Сюда относится обращение в судебные инстанции, а также коллекторские агентства. Существует закон о коллекторах, с которым непременно стоит ознакомиться каждому заемщику.

Взысканием задолженностей занимается специализированные компании, деятельность которых не всегда вписывается в рамки законодательства. Поэтому необходимо знать все нюансы взаимодействия с коллекторами. Уточнить детали можно на странице https://allfin.com.ua/stati/o-kreditovanii/kak-razgovarivat-s-kollektorami/, где подробно описаны права коллекторов, принципы их работы и другие детали. Как показывает практика, коллекторские агентства для достижения своих целей могут использовать неправомерные действия, например, ночные звонки. Также достаточно часто они агрессивно воздействуют на родственников должника. Именно поэтому человек должен знать, как защитить свои интересы со стороны коллекторских агентств.

Звонки от коллекторов

Сразу необходимо акцентировать внимание на том, что любой банк в Украине не заинтересован в привлечении коллекторов. При обращении к третьим лицам он теряет часть своих средств. Поэтому такая мера является, скорее, крайней и у кредитора всегда есть возможность договориться с финансовым учреждением. Цель коллектора заключается в том, чтобы лишить заёмщика психологического равновесия. При этом нередко происходит нарушение гражданских прав. Должнику рекомендуется придерживаться следующих правил:

уточнить информацию о коллекторе;

не выходить из состояния равновесия, причём даже в том случае, если коллекторы прибегают к угрозам;

все телефонные звонки и разговоры в режиме офлайн желательно записывать. Для этого можно воспользоваться любым смартфоном;

при общении акцентировать внимание на том, что вы не собираетесь скрываться и будете платить деньги.

Категорически нельзя передавать денежные средства коллекторам. Необходимо отметить, что подобные схемы в нынешнем 2019 году часто используют мошенники, получившие доступ к персональным данным кредитора. Также не стоит предоставлять любые данные личного характера. Если банк действительно обратился к сотрудникам компании по взысканию задолженности, то у них на руках непременно есть вся необходимая информация.

Права коллекторов

Многих интересует, что реально могут сделать коллекторы должнику. На самом деле, ничего, поскольку их функция сводится только к напоминанию заёмщику о наличии долга. При этом они имеют право звонить в рабочее время и в соответствии с установленными интервалами. То есть, никто не имеет права терроризировать человека, имеющего задолженность, телефонными звонками через каждые 15 минут.

Еще сложнее обстоит ситуация в том случае, если коллекторы требуют вернуть кредит, который оформлен на другого человека. В такой ситуации необходимо обратиться в банковское учреждение и написать соответствующее заявление. Банк должен предоставить человеку справку об отсутствии задолженности. Если же человек не заключал договор с банком, то можно сразу обращаться в суд с иском по нарушение закона «О защите персональных данных». Не менее часто людей интересует вопрос, а можно ли не платить коллекторами и могут ли последние изымать личное имущество. На самом деле, денежные средства, полученные в банковском учреждении, можно не возвращать. Но в таком случае заемщик рискует оказаться в зале суда. При этом необходимо знать, что ни один коллектор не имеет право изымать имущество должника. Для этого должно быть соответствующее постановление суда.