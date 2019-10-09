Сколько стоит завести домашнего любимца

Почти в половине украинских семей проживают наши меньшие братья. В больших городах пальму первенства занимают кошки – на них приходится большая часть среди всех остальных питомцев. Но также в наших квартирах живут собачки, кролики, хомячки, морские свинки, попугайчики и даже змеи, и много других экзотических животных. Кого выбрать себе в качестве друга каждый определяется самостоятельно в зависимости от своих предпочтений и возможностей. Но какое бы животное мы бы не выбрали в качестве своего питомца ему в первую очередь необходимо правильно подобранный рацион, место где он будет проживать и правильная организация ухода за здоровьем своего любимца. Ведь, к сожалению, звери также болеют и гораздо легче предупредить заболевание чем его лечить. Поэтому посещение ветеринарной клиники должно стать обязательным пунктом по уходу за своим домашним любимцем.

Здоровье вашего питомца

Все виды домашних животных нуждаются в периодическом посещении ветеринарного врача. Начиная с самого маленького возраста необходимо посетить ветеринарную клинику, где узнать график дальнейших мероприятий по поддержанию здоровья вашего маленько друга и строго следовать нему.

Довольно часто хозяева принимают решение о стерилизации домашних животных. Ведь довольно сложно справиться, к примеру, с половозрелым котом и его тягой оставлять «метки» по всей вашей квартире или кошка требует очень громко отпустить ее среди ночи на встречу с ухажерами. В таких ситуациях лучший выход — это стерилизация или кастрация. Стерилизация обойдется дороже чем кастрация и будет стоить в пределах 800-1000 грн, а цена кастрации кота в Киеве будет около 350 грн. Для удобства владельцев домашних животных можно для таких процедур как стерилизация и кастрация вызвать ветеринара на дом. Ведь в таком случае ваш питомец не испытает стресса и не имеет контакта с другими животными, которые противопоказан ему в этот период.

Относительно других поводов обращения к ветеринарному врачу то наиболее частым является прививка животных, которая помогает избежать многих серьезных заболеваний.

Обращаться за помощью для вашего питомца следует не затягивая, если увидели, что ваш питомец изменил свое поведение, стал вялым, утратил аппетит. И чем раньше вы обратитесь к врачу, тем больше шансов на скорое выздоровление вашего любимца.