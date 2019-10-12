Крымский курортный комплекс Mriya Resort & SPA дарит своим клиентам отличный отдых

Курортный комплекс Mriya Resort & SPA mriyaresort.com расположенный в невероятно красивом месте, неподалеку от города Ялты – это санаторий, где можно не только отлично отдохнуть от мирской суеты, но и получить массу удовольствия и заряда энергии, оздоровиться морально и физически. Ведь тут предлагают уникальные методики оздоровления для тех, кто хочет поддерживать свой организм в тонусе.

Архитектура отеля

Никого не оставит равнодушным архитектурный ансамбль отеля Mriya Resort mriyaresort.com, создателем которого выступил известный британский архитектор Норман Фостер, который спроектировал и многие другие мировые шедевры, известные во всем мире. Сам отель выглядит сверху как ветка диковинного растения и чем-то напоминает насыпные острова в Дубае. Один из центральных листков занимает огромный бассейн, которые расположен на нескольких уровнях и имеет выход к морю. Дорога к морю проходит через японский сади с уникальными для местного климата растениями. Для тех, кто не хочет ходить пешком в отеле организована доставка к берегу на специальных картах, или могут спуститься на эскалаторах прямо на лазурный берег моря. При спуске для тех, кто проголодался работает ресторан с здоровой пищей, где вы сможете подкрепиться, не тратя время на дорогу в отель, если хотите вернуться на пляж. К слову пляж тут принадлежит отелю и посторонних тут не бывает, поэтому лежаков хватит всем и можно лежать целый день в тени под навесом наблюдая за волнами моря.

Питание и проживание

Для тех, кто любит поесть и при этом не набрать лишних килограммов предоставлена возможность питаться вкусно и разнообразно исключительно пищей, приготовленной из ингредиентов без вредных составляющих. Такая пища полезна и не вызывает отложений лишних жировых складок на вашей фигуре. Хотя присутствуют в меню и сладости и мучное, и мясное, но каждый волен выбирать что он хочет похудеть, набраться здоровья или лишних пару килограмм.

Проживание возможно, как в номерах любого класса, вплоть до президентских, так и в отдельном бунгало, где есть свой пляж и кусочек вашего моря, где вы будете предоставлены исключительно самому себе.

Спорт и процедуры

Все условия для тех, кто хочет заниматься спортом присутствуют в отеле Mriya Resort. Тренажерные залы оснащены тренажерами, созданными для профессиональных занятий. Также в зале можно воспользоваться советами и подсказками тренеров, которые помогут вам выбрать правильный комплекс упражнений исходя из ваших возможностей.

Отель Mriya Resort – это место куда хочется возвращаться и где вас всегда рады видеть, где можно по-настоящему отлично отдохнуть, с пользой для здоровья провести время как с семьей, так и с друзьями. Выбрав в качестве отдыха в Крыму отель Mriya Resort вы не разочаруетесь, а влюбитесь в это место на всю жизнь.