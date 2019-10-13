Основные принципы долгой службы автомобильного кондиционера

Большинство современных автовладельцев про работу кондиционера в своем автомобиле задумываются лишь тогда, когда он перестает работать. Относительно часто это случается в самое неподходящее время, когда на улице разгар жаркого сезона и за окном термометр показывает жару. Чтобы не стать жертвой жары и не получить машину, в которой температура будет стремится к максимально допустимым н6еобходимо своевременно обслуживать климатическую установку в вашем автомобиле. Посмотреть регламент и цены работ по обслуживанию кондиционера в автомобиле можно на старичке https://www.arvenauto.com/zapravka-i-obsluzhivanie-avtomobilnyx-kondicionerov-v-xarkove-146.html, где указаны рекомендуемые мероприятия по поддержанию в рабочем состоянии установки для обеспечения нормального климата в вашей машине.

Кондиционер в автомобиле чаще начинают использовать с наступлением теплой погоды и приходом высоких температур. Автомобильный кондиционер, как, впрочем, и другие автомобильные агрегаты, выходят из строя в первую очередь, из-за неправильного или несвоевременного обслуживания. И если быть внимательным и не забывать вовремя обслуживать кондиционер он прослужит вам верой и правдой долгий срок и будет исправно работать при любой погоде.

Обслуживание кондиционера в основном сводится к дозаправке веществом под названием хладагент. Дело в том, что даже исправная система теряет со временем охлаждающее вещество, ведь даже герметичные соединения не могут обеспечить совершенную герметичность и в малых дозах, но хладагент в любой системе постепенно уменьшается в объёме. Поэтому важно особенно перед началом теплого сезона проводить проверку состояния климатической системы и при необходимости дозаправить охлаждающее вещество. Главная неприятность, что при выходе чрезмерно большого количества хладагента, сердце климатической установки – компрессор практически сразу выйдет из строя. Поэтому лучше и дешевле вовремя предупредить недостачу хладагента чем потом менять дорогостоящий компрессор.