Особенности реабилитации после травм

К сожалению наша жизнь полна опасностей даже в мирное время. Наибольшее количество пострадавших с травмами различной этимологии попадает в больницы после ДТП. Такие виды травм случаются почти в половине случаев. Второй наиболее частой причиной получения травм являются падения с высоты. Каждая травма может повлечь за собой массу самого разного рода осложнений. И в лечении травм очень важную роль играет как первичная медицинская помощь, так и последующая реабилитация, которая может длиться годами, и при правильном подборе методик привести к гарантированному результату и полному выздоровлению. Поэтому очень важно уделять внимание правильному реабилитационному процессу, прислушиваясь к советам врачей и лучше гораздо, когда поддавший проходит реабилитацию под постоянным наблюдением одного врача, специализирующегося на данном виде лечения. В Киеве работают специализированные клиники, где можно проходить реабилитацию под присмотром квалифицированных врачей и персонала. К примеру, здесь предложат восстановление после травм и операций с использованием новейших разработок в области медицины.

Этапы реабилитации после травм

К большому сожалению, никто из нас не может быть уверенным в завтрашнем дне и не застрахован от травм. С одними из них человеческий организм справляется относительно легко и без необходимости посещения врача, другие же требуют лечения и порой длительного восстановления функций организма, утраченных в результате травмы. Это в большей степени относится к переломам, повреждениям жизненно важных органов. Травмированная часть в большинстве случаев в результате травмы бывает обездвижена, что приводит к застою крови, возникновению отеков, атрофированию мышц и другим негативным последствиям. Все эти функциональные сбои в нашем организме приводят к общему ухудшению состояния, что увеличивает шанс возникновения новых заболеваний. Поэтому очень важно не только лечение в стационаре, но и период после выписки с больницы должен быть организован максимально подходящим для успешной реабилитации больного.

Реабилитация после сложных переломов и травм должна проходить в соответствии с индивидуальными особенностями организма, но обычно она состоит из таких основных этапов:

устранение отеков и изменений сосудов, что часто бывает при неподвижности участка тела;

работа над повышением эластичности мышц, утративших свой тонус в результате обездвиживания;

восстановление функций подвижности суставов и мышц;

укрепление организма в целом, общеукрепляющие процедуры.

Физическая реабилитации — это комплекс физических упражнений так и специальных процедур, направленных на восстановление организма после травмы.