Быстрые способы выучить английский язык

Эффективное изучение иностранного языка не должно ограничиваться классическими способами. Стоит постоянно искать новые дороги, пробовать новые методы и приемы. Благодаря этому вы можете не только получить знания, но и заново открыть свою страсть к учебе.

Мы предлагаем список методов, которые стоит использовать в изучении английского языка. Некоторые из них можно попробовать дома, другие широко используются в языковых школах.

Метод Каллана

Разработан в 1960-х годах Робином Калланом. Он основан на методах, используемых в армии, направленных на быстрое обучение солдат разговорной речи.

Метод Каллана немного похож на способ, которым ребенок изучает свой родной язык. Сначала студент слушает словарный запас и пытается уловить смысл из контекста. Затем он осваивает речь и вовлекается в очень динамичные диалоги. Знания приобретаются путем быстрого, интенсивного обмена вопросами и ответами между учителем и учеником. Учитель говорит со скоростью до 240 слов в минуту, что активирует части мозга, отвечающие за подсознательное обучение.

Это для развития соответствующих привычек и некоторой языковой автоматизации. Такие упражнения по английскому языку для начинающих хорошо работают на базовом уровне.

Модульный метод

Модульный метод состоит из обучения, основанного на навыках, которые уже есть у студента. Поэтому он предназначен для людей среднего или продвинутого уровня и может успешно использоваться самостоятельно.

Грамматика и словарный запас изучаются функционально, применяя их на практике и устанавливая их в контексте. Программа разбита на модули, то есть части, которые позволяют освоить определенный навык. Студенты могут сосредоточиться на элементах, которые они хотят улучшить, не возвращаясь к уже освоенным вопросам.

Способ связи

Этот метод основан на предположении, что язык в основном используется для общения. Поэтому коммуникационные технологии делают акцент на умение общаться в различных ситуациях — в магазине, на почте, в аэропорту и т.д. Воспроизведение сцен с использованием аутентичных записей или статей на иностранных языках.

Метод Веры Биркенбиль

Техника, разработанная немецким писателем и мотивационным тренером Верой Ф. Биркенбиль, также называется «метод для занятых людей». Он использует способность мозга поглощать информацию за пределами сознания. Он основан на 4 процессах.

Чтение на иностранном языке.

Прослушивание при чтении текстов.

Пассивное слушание при выполнении повседневных действий.

Писать и говорить самостоятельно, используя слова и фразы, которые выучили.

Этот метод рекомендуется людям-самоучкам и всем, кто хочет использовать свое время с пользой.