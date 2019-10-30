Пароконвекционная печь: суть и основные виды

Пароконвекционная печь представляет собой функциональную и удобную технику, которая предназначается для получения разных видов выпечки и кондитерских шедевров. Также пароконвекционные печи станут прекрасным решением для готовки других блюд с применением различных пищевых продуктов.

Несмотря на то, что оборудование появилось всего в 1970 году, но уже сегодня такое оборудование для ресторанов gastrotech.com.ua является просто незаменимым, т.к. может заменить собой различную технику. При этом купить пароконвектомат в Киеве, как тестомесы в Украине и другую профессиональную технику можно в интернет-магазине “GastroTech”, где покупателям будет предоставлен широкий ассортимент техники от известных брендов.

Принцип работы пароконвекционной печи

В целом, это установка, которая воздействует на продукты питания не микроволновыми волнами или огнем, а исключительно нагретым воздухом или водяным паром. Этим отличается пароконвекционные печи от большинства аналогичного оборудования. Подобный принцип способствует тому, что на продукте появляется вкусная хрустящая корочка, а в самих продуктах остается влага, белки, витамины и другие полезные вещества, поэтому вместе с таким оборудованием можно создавать полезные блюда.

Конвекция значительно ускоряет процесс приготовления блюда, что особенно важно в поточном кулинарном производстве, например, в кондитерских, в которых после того как тестомесильная машина закончила работу, все перекладывается в печь. Сегодня достаточно сложно встретить кафе, учебное заведение или мини-пекарню, в котором отсутствует конвекционная печь.

Разновидности конвекционных печей

По способу управления

Панель управления является основной системой, в которой происходит управление всеми процессами. Именно эта панель может быть сенсорной, механической или электромеханической. Пароконвектомат универсальный gastrotech может отличаться видом панели управления, зависимо от производителя, но фактически все оборудование для кафе создается с максимально удобным управлением, чтобы упростить работу пользователям.

Самыми простыми и дешевыми моделями являются модели с механическим управлением. Оптимальное решение для мини-пекарни, т.к. на сэкономленные деньги можно купить тестомес или другое необходимое оборудование. Электромеханическим моделям удалось создать идеальный тандем рычагов, механических кнопок вместе с сенсорными кнопками, а также есть дополнительные индикаторы, который будут сигнализировать об уровне влажности в рабочей камере. Это все существенно расширяет возможности.

По способу образования пара

Если конвекционные печи оснащаются функцией увлажнения пара, то они могут быть бойлерными или инжекторными. В первом варианте за образования пара отвечает генератор, который будет вырабатывать пар нужной температуры. Обычно используется для приготовления блюд с деликатной обработкой. Ресторанное оборудование второго класса работает несколько другим принципом – через форсунку в рабочую камеру на вентилятор будет подаваться определенное количество воды. С помощью вентилятора она распыляется на ТЭН, где происходит испарение.

Также различаются они по габаритам, например, если небольшое помещение, и вы хотите установить печь, необходимо учитывать еще место, где будет находиться тестомес итальянский в Киеве и другое дополнительное оборудование для работы.

Интернет-магазин “GastroTech” позаботится о том, чтобы вы смогли приобрести ресторанное оборудование в Украине от известных брендов. Широкий ассортимент способствует тому, что вы сможете выбрать и купить тестомесы профессиональные, конвекционные печи, ледогенераторы и многое другое. Специалисты всегда помогут сделать правильный выбор.