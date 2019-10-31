Модный компромисс: сапоги с утолщенным каблуком

Оставаться модной и красивой во все времена года — желание каждой девушки. Одним из незаменимых атрибутов женственности и утонченности во все времена был высокий каблук. Однако, многие модницы отказываются от каблуков в холодное время года, отдавая предпочтение обуви на низкой подошве.

Современная мода бросает вызов стереотипам в женской обуви

Магазин женской обуви Miraton следит за современными тенденциями моды, и представляет вниманию осенние сапоги с квадратным каблуком. Устойчивый каблук, который получил название stable-hill, можно уверенно назвать основным трендом этого сезона, поэтому купить осенние сапоги с таким каблуком — очень выгодное и практичное решение. При этом такая обувь подчеркивает красоту ног и делает походку женственной и красивой. Этой осенью стоит оставить стереотипы в прошлом, и смело выбирать обувь на устойчивом каблуке.

Основные преимущества утолщенного каблука:

Безопасность — в отличие от шпильки, такой каблук обеспечит вам надежную опору в любую погоду холодного сезона.

Комфорт — по сравнению с другими видами каблука, stable-hill модели дарят своим владельцам удобство при передвижении.

Универсальность — массивность широкого каблука переводит на него весь акцент в сапогах, поэтому такие модели часто не отличаются обилием фурнитуры и других деталей. Это позволяет модницам примерить такие сапожки под самые разнообразные наряды.

Женские сапоги на устойчивом каблуке — модный тренд осени №1

Благодаря фантазии модельеров в этом году сапоги и ботинки на устойчивом каблуке — на пике популярности. Среди модных материалов представлены как классические кожа и замша, так и более смелые решения. Также покоряли подиумы сапоги с различной формой и высотой широкого каблука.

На показах осенне-зимних коллекций женской обуви такие модели были представлены от таких брендов: Valentino, Gucci, Leonard Paris, Alexander McQueen, Christian Dior и многие другие.

Удобство и практичность широкого каблука позволила модельерам смело представить варианты различной высоты и формы каблука. Кроме классических решений, были представлены самые смелые миксы цветов и принтов.

Стоит отметить, что в этом сезоне модными считаются золотой и серебряный металлик, классические осенние оттенки, а также различные принты на природную тематику. Девушкам, которые хотят выделяться из толпы, рекомендуем обратить внимание на модели в стиле пэчворк. Также на многих показах выделялись сапоги ярких неоновых расцветок.

Тенденции этого сезона призывают купить демисезонные кожаные или замшевые сапоги на устойчивом каблуке и быть на высоте. Не стесняйтесь экспериментировать с образами и формами!

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