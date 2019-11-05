Онлайн казино мечты и от него невозможно отказаться

LuckyDuckCasino создавался, как специальный ресурс, где собраны полезные статьи про онлайн казино, производителей, слоты. На сайте любой начинающий клиент наберется опыта, так как игры запускаются в свободном формате, и на счет падает определенное число виртуальных кредитов. Игра в видеослоте повторяет платный режим, и сохраняется размерность ставок. Большое преимущество LuckyDuckCasino — объективный рейтинг, состоящий из самых востребованных онлайн казино. Не последнее место в нем занимает Слотокинг. К сожалению, на игровом рынке редко встретишь достойное виртуальное заведение, легкодоступное с территории стран СНГ. Онлайн казино Слотокинг радует высоким качеством, и ориентирован на славянскую аудиторию. Онлайн казино появилось несколько лет назад, но успело завоевать доверие за счет отличных бонусов, результативных турниров и продуманного игрового ассортимента. Слотокинг следит за современными тенденциями, поэтому выпустил мобильное приложение, позволяющее играть далеко от компьютера при наличии Рунета и смартфона.

Бесконечный поток призовых поощрений в онлайн казино

Слотокинг умеет привлекать аудиторию, и все благодаря щедрой бонусной программы. Она состоит из нескольких пакетов: бездеп и приветственное предложение. Самые простые правила активации имеет бездеп, уже само название говорит, что пользователю не нужно вносить минимальный депозит, а только подтвердить персональные данные. Пакет состоит из 50 фриспинов, и их розыгрыш поможет познакомиться с игровым ассортиментом, сделать несколько пробных вращений. Приветственный бонус — 500% приз и 225 бесплатных спинов, но они выдаются постепенно, на протяжении 5 пополнений счета. Посетителю нужно внести минимальный депозит. Для фриспинов обозначается перечень слотов, и только в них их можно разыграть. Слотокинг предлагает воспользоваться дополнительными призами, если внести минимальный депозит в конкретный игровой день. В случае неудачной игровой недели будет действовать кэшбек, возвращающий часть затраченных средств. В специальном разделе личного профиля отображается этап отыгрыша бонусной программы, и его условия отличаются в зависимости от текущего статуса.

Слотокинг — преимущества игрового ассортимента

В Слотокинг самым большим разделом является игровой. В него входят несколько жанров игр, и для каждого есть своё описание. Пользователь сможет сыграть в такие игровые категории: живое казино, видеослоты, джекпот-категория, настольные развлечения, рулетка. Живое казино — дань наземным заведениям, так как игра проходит в реальном времени, и за игровым столом находится профессиональный крупье, и он принимает ставки. В живом казино нужно делать реальные ставки.