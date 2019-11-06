Эргономика компьютерных столов. В чем причина ее трансформации?

Компьютерные столы модифицируются вместе с изменениями социальной жизни

Казалось бы, слишком претенциозное утверждение. Но давайте проанализируем. Еще каких-то 15-20 лет назад все компьютерные столы были совершенно однотипными: столешница, выдвижные ящики, выдвижная полка для клавиатуры и открытый отсек для системного блока. Модификация заключалась только в разном количестве выдвижных ящиков или – «радикально» отличающаяся модель – замене этого блока открывающейся тумбой с полками. Но последние годы мы наблюдаем разительные перемены в конструкции столов. Убедитесь в этом, посмотрев компьютерные столы FlashNika – насколько разнообразны модели по своему конструктиву, габаритам, форме, дополнительным элементам.

В чем же причина? Именно в том, о чем было заявлено в заголовке – наша жизнь разительно изменилась, став полностью зависимой от цифровых технологий. Быт современного человека немыслим без различных гаджетов, которые нужно где-то размещать. Вот именно поэтому изменилась конструкция компьютерных столов. Они стали более эргономичными, удобными и приспособленными для размещения на них портативной техники.

Посмотрите, какое разнообразие предлагает вам FlashNika! Назовём лишь несколько креативных и нестандартных серий:

LEGA,

Микс,

Ника,

Мокос,

LED.

Они настолько разнообразны, что трудно подвести к общему знаменателю. Объединяет их одно – высокая функциональность, качество и эргономичность. Они настолько удобны для работы, учитывают даже малейшие нюансы, что невозможно не подобрать подходящую под конкретные требования модель.

Ретроспективный анализ трансформации компьютерных столов

Итак, первоначально изготавливались исключительно модели, описанные выше. Далее на рынке начали появляться их модификации – угловые столы. Революцию в производстве компьютерных столов, пожалуй, можно отследить с появления в начале «нулевых» компьютера-моноблока IMac. Эта машина уже не требовала наличия у стола отдельного отсека для системного блока. Вот тогда-то и начали активно «заселять» рынок компьютерные столы без ниши для СБ – они могли использоваться и для размещения этой машины, и для установки ноутбука. Практически параллельно начали появляться столы исключительно для работы за лептопом.

Однако развитие цифровых технологий привело к небывало быстрому и массовому появлению новых портативных устройств, в результате чего видоизменились все модели столов – начиная от экземпляров для десктопа, заканчивая прикроватными столиками для ноутбуков. Большинство современных моделей оснащены дополнительными элементами для размещения и хранения планшетов, мобильных телефонов, MP3-плееров, цифровых видео- и фотокамер и пр.

Это могут быть надстроенные элементы (полочки, стеллажи, ящики), боковые, или приставные. Они значительно увеличивают функционал столов и повышают их эргономичность.

Где лучше приобретать компьютерный стол?

Вопрос риторический, потому что ответ очевиден – непосредственно у производителей. В этом случае вы получаете сразу несколько преимуществ.

Цена. Любая модель реализуется без торговой наценки, которая бывает очень существенной. Выбор. Благодаря тому, что реализатором является непосредственный производитель, на их сайте предоставляется весь ассортимент продукции, которая изготавливается на предприятии. Качество. Хотя магазины отслеживают качество реализуемой продукции, в процессе ее транспортировки и складирования она может подвергнуться нежелательному механическому воздействию. Продукция со склада производителя застрахована от подобных проблем.

Таким образом, если вы желаете приобрести по самой разумной цене качественную эргономичную модель компьютерного стола, отвечающего всем вашим запросам, выбирайте модель на сайте производителя.