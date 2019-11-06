Бижутерия в тренде! Зима 2019-2020

Бижутерия как привлекающий внимание элемент гардероба

Стилисты с мировым именем объединились в общей идее – украшений должно быть много! В следующем сезоне предлагается два варианта – крупные и яркие в небольшом количестве или много неброских элементов бижу.

Первый вариант достаточно эпатажный, и подойдет лишь для особых случаев – к примеру, vip-вечеринки, закрытой тусовки или пати с жестким дресс-кодом.

Второй более демократичен, и в зависимости от использованной бижу может быть применен как в комбинации с повседневным костюмом, так и в «парадно-выходном» варианте. Онлайн магазин бижутерии https://fabby.in.ua/, ориентированный на массового потребителя, предлагает разнообразную бижутерию, которая подобрана с учетом последних трендов мировой моды и предпочтений украинских модниц.

Акцент на украшения для волос. В сезоне 2019/20 все без исключения модельеры обратили пристальное внимание на заколки. Они применимы для украшения как длинных волос, так и коротких причесок. Все зависит от их формы и размеров. Допустимо использование нескольких, объединенных общей стилистикой и цветом. «Подиумные» и повседневные серьги. Почти все модели ансамблей «от кутюр» дополнены супер-длинными крупными серьгами. Этот вариант не очень применим даже на вечеринке, не говоря уж о повседневной жизни. Поэтому обратите внимание на альтернативные предложения – серьги не экстремальной длины, но изготовленные в последних тенденциях. Они совмещают моду с практичностью. Допустимо применение нескольких разноплановых или одной длинной. Цепи и чокеры. Все модельеры предлагают цепи и цепочки, изготовленные из ювелирного металла. Экстремальный вариант – из промышленного металла, нарочито грубые. Чокеры предлагаются в стиле панк или гранж, изготовленные из кожи и металла. Часто модели снабжены шипами. Кольца. В предстоящем сезоне этот элемент украшений должен выступать только в комплекте: либо с украшениями на шею, либо с браслетами. Браслеты. Практически обязательный элемент любого лука, но при этом не эпатажный. Модели предлагаемых браслетов очень вариативны – от тоненьких до объемных и визуально массивных.

Таким образом акцент делается на «верхнюю часть» образа – украшениях для шеи и серьги. Браслеты и кольца будут выступать как подчеркивающие элементы. Но вся бижутерия должна «играть» друг с другом.