А вы готовы к грандиозной пятнице скидок?

Если вы ждали повод порадовать родных обновками, будьте начеку – Черная пятница уже совсем скоро! Праздник шопинга, придуманный когда-то предприимчивыми американцами, просто создан для того, чтобы позаботиться о своих близких. Ведь одежду от топовых брендов, электронику и товары для дома можно купить с внушительными скидками – иногда до 90%.

Какие скидки и на что ждать в Черную пятницу?

Традиционно в «Блэкфрайдей Украина» (в этом году она отметит шестую годовщину) «участвуют» самые востребованные категории товаров:

· техника и электроника;

· одежда и обувь;

· косметика и парфюмерия;

· товары для детей;

· мебель;

· спортивный инвентарь;

· аксессуары и украшения;

· продукция для автомобилистов;

· книги и другая продукция.

Скидки к тотальной распродаже предлагают крупнейшие украинские магазины и представители e-commerce, бренды-производители и розничные сети. Каждый из них устанавливает свой скидочный лимит, который обычно колеблется в пределах 20–80%. Например, в каталоге Kasta.ua модные мужские кроссовки доступны с рекордными скидками до 90%, а электронику можно будет купить на 60% дешевле, чем обычно. При этом распродажи, приуроченные к Черной пятнице, длятся не один день, а почти две недели. Выбор брендов впечатлит не только шопоголиков: в Black Friday участвуют Adidas и Puma, Mi, Reima, Colin’s, Krauff и десятки других торговых марок.

Что стоит купить на Black Friday?

· Подарки на Новый год и Рождество – ведь до праздников останется чуть больше месяца. Купив набор брендовой косметики, наушники или изысканное постельное белье, вы избавите себя от необходимости бегать по торговым центрам в предновогодней суете.

· Брендовую одежду – нечасто платье Mango, трендовые кроссовки Nike или стильный реглан для мальчика H&M можно купить, потратив минимум семейного бюджета. Даже пуховики и другую зимнюю одежду, цены на которую в конце ноября обычно достигают пика, на Kasta можно будет купить в 1,5–2 раза дешевле, чем обычно.

· Гаджеты – только в Black Friday можно наконец позволить себе смартфон, блендер или ноутбук, о котором вы давно мечтали, но цена «кусалась».

· Товары для дома – скатерти, комплекты сковородок, декоративные настольные лампы и другие приятные мелочи, покупку которых мы обычно откладываем «на потом».

Чтобы не пропустить начало распродажи, уже сегодня подпишитесь на рассылку новостей магазина, который привлек вас предложениями к «Блек Фрайдей». Желающих устроить ультравыгодный шопинг будет много, поэтому ходовые размеры и топовые модели техники разлетятся за считанные минуты!