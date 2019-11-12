В Беларуси планомерно снижают требования к инвесторам госсобственности

15 ноября этого года в соседней к нам Белоруссии вступает в силу постановление комитета по имуществу о порядке расчета при рассрочке оплаты за государственное имущество, выставленное на торги. В приведенном документе изменены условия покупки и кардинально снижены финансовые требования к потенциальным покупателям, — сообщает сайт Гродно.

Изменения запланированы для того, чтобы сделать более привлекательными для потенциальных инвесторов покупку имущества, принадлежащего государству. Одним из главных новшеств является уменьшение размера первоначального платежа, который снижен с 30 % до 20.

По данным государственных органов, за текущий год в столице продано более десяти объектов государственной собственности на сумму почти 3 млн. рублей.

Ранее сообщалось, что в собственности государства находится более 100 млн квадратных метров помещений. К имуществу, которое вообще не используется и теряет в стоимости каждый год относится более 2 млн кв. м. ликвидной недвижимости, которую можно продать и запустить в работу.

В основном, не используются здания, принадлежащие государству, которые раньше использовали под школы и больницы, а также под объекты военных городков, прекративших свое функционирование. Также к заброшенным и неиспользуемым относятся и производственные здания, который в общем около 20%, преимущественно строения, размещённые в сельской местности с плохо развитой инфраструктурой.