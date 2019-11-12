Кухонні куточки — комфортні меблі на кухні

Для облаштування обідньої зони на кухні класичним варіантом вважаються стіл і стільці, але сьогодні популярністю користуються м’які кухонні куточки. Особливо такі меблі популярні в квартирах і будинках з невеликою кухнею, так як кухонні куточки відрізняються компактністю і практичністю. Універсальність конструкції і широкий асортимент стильових рішень дозволяє легко підібрати такі меблі в кожну кухню. Якщо ви шукаєте де купити куточки кухонні, то на сайті Файні меблі ви знайдете багато товарів в широкому асортименті і за доступними цінами.

Переваги кухонних куточків

Як і інші меблі кухонні куточки мають ряд переваг, а саме:

комфорт — м’яке сидіння і спинка дивана однозначно будуть набагато комфортніше ніж стільці;

компактність — по своїй габаритності кухонні куточки займають менше місця, ніж повноцінні обідні групи;

практичність і функціональність — м’які диванчики в основному мають під сидінням короби для зберігання кухонних речей і предметів, що дуже актуально, коли необхідно додаткове місце для зберігання;

доступність за ціною — якщо порівнювати ціни на кухонні куточки і обідні групи, то перші мають нижчу вартість і цілком доступні для будь-якого покупця;

цілісність ансамблю — кухонні куточки в цілому виглядають більш виграшно, адже всі його елементи виконані в одному стилі.

Різновиди кухонних куточків

Модульні. Вони складаються з окремих моделей (частин) за допомогою яких збираються в потрібний комплект. Модульні набори зручні тим, що їх можна при необхідності переставляти або доповняться новими елементами. Також їх легко розбирати при необхідності, наприклад, при перестановці або переїзді.

Зі спальним місцем. Такі моделі мають спеціальну конструкцію, яка дозволяє дивану розкладатися і перетворюватися в спальне місце, таким чином меблі служать додатковим спальним місцем для друзів і гостей. Додатково такі моделі можуть комплектуватися м’якими подушками.

Не розкладні або монолітні. Це бюджетні варіанти. Користуються великим попитом через невелику вартість.

Матеріали: каркас і оббивка

Каркас кухонних куточків виготовляють з дерева і ДСП. Дерев’яний каркас відрізняється більшою міцністю, здатністю витримувати великі навантаження і довгим терміном служби. Так як на кухонні куточки йде навантаження значне, то виробники використовують тверді породи дерева. В основному це дуб, бук, ясен та інші породи, які також здатні витримувати перепади вологості. Дерев’яні елементи прикрашають різьбленням і різними витонченими орнаментами. Дерев’яні меблі коштують не дешево, тому не кожен може її придбати.

Бюджетним варіантом виступають кухонні куточки з ДСП, це найбільш поширений матеріал для недорогих корпусних меблів. Вони мають сучасний зовнішній вигляд, і широку колірну гамму, яка дозволяє легко підібрати її під потрібний колір кухні. Але меблі з ДСП недостатньо міцні, порівняно з дерева, і програють дерев’яним виробам по довговічності.

Як матеріал оббивки в кухонних куточках використовують тканину і шкіру.