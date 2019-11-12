В Трускавце запланировали построить огромный аквапарк

Самый известный в Украине город-курорт, где привыкли отдыхать и лечиться наши граждане, может в скором будущем стать не только центром медицинского туризма, но и обзавестись крупнейшим в Восточной Европе аквапарком. Об этом сообщил в интервью изданию Интерфакс городской мэр Андрей Кульчинский.

Следует отметить, что в Трускавце строительство не останавливается и новые отели, и санатории появляются каждый год, делая город отличным решением при выборе где оздоровиться. Посмотреть санатории Трускавца на карте можно на специализированных сайтах, где собрана информация про все лечебные заведения Трускавца с указанием цен и профиля оздоровления.

По словам городского главы, они провели конкурс на строительство Аквапарка, в котором выиграла киевская компания. Предварительно уже известно, что сначала на этапе проектирования, которое будет продолжаться как минимум год, будет разработана концепция будущего развлекательного комплекса. А далее, в компании выигравшей тендер на строительство, обещают строить круглосуточно в усиленном режиме и за три-четыре года представить горожанам и гостям Трускавца новый, комфортный и безопасный аквапарк.

Аквапарк планируют построить на месте не введенной в эксплуатацию и пустующей высотки в 25 этажей на выезде из Трускавца. Пока не принято решение будут ли здание перестраивать и реконструировать под аквапарк, или полностью снесут и на его месте построят новое сооружение. Аквапарк займет территорию больше 3 гектар и будет достойным объектом для привлечения большего количества отдыхающих в город Трускавец.

В интервью городской глава сказал, что минувший год стал рекордным по количеству туристов, посетивших Трускавец за все время существования курорта, что радует, как городскую власть, так и местных жителей, которые благодаря наплыву туристов могут больше зарабатывать. Также городской глава отметил, что почти треть посетивших в прошлом году их город туристов приехали к ним из-за рубежа, что радует и дает больше оптимизма и веры в дальнейшее развитие города.