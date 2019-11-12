Кем стать на Новый год ?

Пришла зима, принесла мороз, снег, завывания вьюги и белоснежные сугробы. А еще ожидание главного праздника в году, самого ожидаемого и радостного для всех. Все ждут Нового года. Дети ждут хороводов, елок, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, и очень ждут подарков. Взрослые радуются веселым хлопотам по подготовке подарков, праздничного стола и украшению дома. И тоже ждут праздника, ждут, что Новый год принесет радость, счастье и благополучие. Взрослые тоже загадывают желания, пусть это не щенок и не новый велосипед, как у детей, но желания тоже есть, все хотят любви, мира, здоровья и счастья своих близких.

В этом и состоит волшебство Нового года. В этот день мы искренне желаем всем добра и мира, всего самого лучшего. В этот момент создается то самое новогоднее волшебство, и желания исполняются. Конечно, не без участия Деда Мороза. Дед Мороз, как символ чудесного праздника, так или иначе, приходит в каждый дом. Приносит подарки, дарит сказку нашим детям, радует взрослых. Именно Дед Мороз со Снегурочкой главные гости праздника, без них Новый год уже не тот.

Стать Дедом Морозом на своих детей и близких задача вполне выполнимая, купить костюм Дедушки можно тут https://dedodet.ru. Если вы планируете праздник для детей, то нужно предупредить других взрослых, договориться, когда вы придете и как все будет происходить. Если дети маленькие, то нужно предупредить их и рассказать подробно, кто такой Дед Мороз и что он будет делать. Маленькие дети могут испугаться бородатого незнакомого дедушку, который хочет от них стихов и песен. Поэтому лучше прийти с посредником. Лучшим посредником между детьми и Дедом Морозом всегда выступала Снегурочка. Позовите свою Снегурочку с собой и подберите ей подходящий костюм https://dedodet.ru/kostyum-snegurochki/.

Снегурочка обычно вызывает больше доверия. Она поможет устроить хоровод, зажечь елочку и позвать Деда Мороза, позволив Дедушке сохранить свой статус серьезного волшебника. Если вы впервые решили стать Дедом Морозом, то стоит продумать сценарий заранее, чем завлечь больших и маленьких, и чего от них потребовать взамен на подарки. А с опытом уже не придется долго думать и готовиться, вы сможете каждый год радовать ваших близких, ведь отказаться от роли Деда Мороза совсем не просто.

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