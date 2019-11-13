Гиалуроновая кислота: преимущества и недостатки

Для того чтобы быть красивой и здоровой современные девушки используют косметические средства, в которых одним из наиболее частых ингредиентов встречается такой компонент как гиалуроновая кислота. Что это за компонент, почему его так часто используют в составах различных кремов и даже в медицинских препаратах, какие его особенности и преимущества попробуем разобраться в нашей статье. В аптеках гиалуроновая кислота в таблетках доступна без рецептов, но использовать ее все же лучше после консультации со специалистами, которые смогут оценить возможные влияние на ваш организм данного препарата и подобрать дозы под ваши индивидуальные особенности.

Гиалуроновая кислота – это особая молекула, которая является одним из самых значимых компонентов состава кожи каждого человека. Гиалуроновая кислота находится в межклеточном пространстве и отлично справляется с функцией защиты клеток человеческого организма от повреждений. В среднем человеческий организм содержит от 10 до 20 грамм гиалуроновой кислоты. Гиалуроновую кислоту вырабатывает самостоятельно человеческий организм, но ее также можно получить и полностью искусственным путем. Впервые гиалуроновая кислота была получена в начале прошлого столетия, когда ученым удалось синтезировать ее из сырья животного происхождения.

Преимущества использования гиалуроновой кислоты

Данный компонент человеческого организма известен своими уникальными способностями удерживать так необходимую влагу, сохраняя тем самым кожу молодой и предотвращая ее старение. Данное свойство и лежит в основе использования гиалуроновой кислоты в кремах и мазях для лица, где она выполняет роль удерживать влагу. Гиалуроновая кислота улучшает не только кожу, но и благотворно влияет на ткани организма, распределяя коллаген в клетках организма, тем самым улучшая структуру тканей организма.

Одним из недостатков использования гиалуроновой кислоты можно назвать тот факт, что при длительном использовании, человеческий организм привыкает получать ее извне и может перестать вырабатывать ее самостоятельно, что повлечет за собой необходимость постоянного приема препаратов, содержащих ее в своем составе.

Теперь вы можете понять важность использования гиалуроновой кислоты в современной косметологии и медицине.