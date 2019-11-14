Как подготовить свой гардероб к зиме?

Чтобы холода не застали врасплох, бросайте все дела – и срочно за теплыми обновками! Осень вот-вот закончится, впереди – снег, морозы и 1001 способ подхватить простуду. Впрочем, мы знаем, что нужно для того, чтобы наслаждаться каждым днем, а не «пережидать» три долгих зимних месяца!

Курс на утепление: 5 советов для тех, кто готовит гардероб к холодам

Купите универсальные теплые ботинки

Такие, в которых можно смело пойти и в офис, и на прогулку, и на вечер с друзьями в ресторан. Для этой цели подойдут комфортные модели на среднем устойчивом каблуке или танкетке, без декора, из лаконичной матовой кожи черного или шоколадного оттенка. Они сочетаются и с джинсами, и с нарядным платьем, выглядят «дорого» и выручают в любой ситуации. Даже, если вы балансируете на льду по дороге из супермаркета.

Подберите пуховик

С натуральным пухом, искусственным тинсулейтом или G-loft – эти легкие наполнители согреют даже, если за окном -20°С. А еще они незаменимы в сырость, когда намокает натуральный мех шуб и полотно шерстяных пальто. Теплый мужской пуховик укороченного кроя подойдет автомобилистам, модели ниже колена незаменимы для мамочек, которые часами гуляют с малышами в колясках, пуховики до середины бедра – универсальный вариант для всех.

Обзаведитесь термобельем

Поверьте, это гораздо удобнее, чем колготки под джинсы. Тонкие легинсы и обтягивающий свитер из технологичной синтетики почти не ощущаются на теле, не сковывают движений, зато защищают от морозов и холодного ветра.

Повесьте в шкаф минимум два базовых свитера

Например, черную водолазку или белый свитер крупной вязки с высоким горлом. Вы сможете носить их абсолютно с любыми джинсами или брюками, а для создания женственных образов будете надевать с кокетливой мини-юбкой или трендовой юбкой-годе в складку.

Послушайте маму и купите шапку

С нашим климатом это неминуемо. Вязаные шапки сочных оттенков с отворотом, гладкие трикотажные бини или берет из шерстяной ткани, в котором любая превратится в утонченную парижанку. Кстати, надевая шапку, вы не только спасаетесь от простуды, но и защищаете от морозов корни волос.

Экономим с Black Friday

Обновки к зиме будут еще приятнее, если вы купите их со скидкой. Во второй половине ноября во многих украинских магазинах стартует Черная Пятница, которая позволит подготовиться к зиме, сэкономив максимум семейного бюджета. С наибольшим размахом к празднику шопинга подошли в Kasta – акция «Черная пятница» стартует уже 18 ноября. Вы сможете одеть к зиме себя и близких и приготовить новогодние подарки, ведь со скидкой 60–90% будут доступны:

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