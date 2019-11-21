В российской столице появятся транспортные карты с символикой Самарской области

Легендарные Жигули, стадион «Самара-Арена» и знаменитый Бункер Сталина и другие достопримечательности Самарского региона знакомы не только россиянам, но и многим туристам из-за рубежа. Одним из современных проектов, призванных сделать Самарскую область более популярной среди гостей столицы, стал выпуск транспортных карт на придуманную тему «Самара космическая». Стоит отметить, что жителям столицы интересна не только символика Москвы, но и регионов также. Дизайн таких карт был предложен Туристским информационным центром города Самара.

На карте «Тройка», используемой для оплаты проезда и городском транспорте, нарисован космонавт, с сердцем в руках, который является одним из элементов туристской Самарской области. На карте также есть надпись: «Космос – это мы», смысл которой напомнить про вклад региона в развитие космонавтики.

Билет «Единый», который дает возможность проезда городски транспортом, оформлен в красном цвете, и на нем красуется изображение ракеты-носителя «Союз» и надпись: Самара – космическая. Тираж подобных проездных документов составит ровно 400 тысяч, а транспортных карт «Тройка» — более десяти тысяч. Эксклюзивные карты туристической тематики Самарского региона будут доступны в кассах метрополитена.

Задачу поднимать на новый уровень туристический потенциал Самарского региона, способствовать лучшему повышению его узнаваемости предложил губернатор области Дмитрий Азаров. Новый проект реализован усилиями и совместной работой властями в регионе и российской столице.