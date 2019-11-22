Как выбирать декор для белой спальни

Если ваша спальня оформлена с преобладанием белых тонов, то такое решение вызывает восторг и умиление вашим вкусом. Белый цвет в спальне символизирует чистоту и свежесть, порядочность и верность. В таком помещении приятно отдыхать с любимым человек

ом после тяжелого рабочего дня. И каждый день в спальне с преобладанием белых тонов будет у вас начинаться «с чистого листа». Как подобрать декор для спальни в белом цвете, на что обратить внимание и сделать акценты чтобы не нарушить равновесие цветов попробуем разобраться в нашей статье.

Про акценты в белом интерьере спальни

Можно поставить белую кровать и накрыть ее белым покрывалом. Но очевидно это будет мало чтобы придать элегантности вашей спальни и без элементов декора не обойтись ни в спальне и ни в каком другом помещении. А выбирать и покупать есть где, к примеру декор для дома интернет магазин Прованс который предлагает по вполне лояльным ценам и в большом ассортименте. И подходить к выбору аксессуаров для декора белоснежной спальни необходимо крайне внимательно, ведь даже маленькое несоответствие цветов на белом фоне будет очень заметно, даже издалека.

Поэтому каждая вещь, оставленная на всеобщем обозрении в белоснежной спальне (букет цветов, пижама или даже носки) однозначно будут влиять на восприятие общего вида. Из этого значит, что в первую очередь, перед принятием решения про оформление спальни в белый фон, необходимо тщательно продумать куда класть вещи повседневного обихода, потому что на виду они будут очень портить общую картинку.

А еще одним из вариантов отделки спальни в светлые тона может быть использование нескольких цветов, что способно отвлечь немного и сместить акценты от сплошного белого фона.

Декор для светлой спальни

Если говорить про конкретные элементы декора, который был бы уместен в спальне светлых тонов, то необходимо в первую очередь вспомнить просто необходимую вещь в комнатах подобного типа – картину. Про место особо думать не стоит, конечно над изголовьем кровати стоящей в центре комнаты. Кровать и на нее будет в будущем весь акцент, а картина может вполне конкурировать по вниманию всех находящихся в комнате.

Также не лишним будут смотреться в спальне статуэтки, которые позволят воссоздать атмосферу роскоши и подчеркнут статус тех, кто тут проживает.

Напоследок хочется отметить, что какими не были б советы от профессионалов и дизайнеров, подруг и друзей, каждый волен выбирать как оформить спальню исходя из своих предпочтений. И это, пожалуй, главный аргумент в обустройстве вашей спальни, ведь жить в ней вы будете, а не ваши советчики и друзья.