Современный мир, к сожалению, помимо стремительного развития новых технологий и достижений в разных областях, имеет серьезные проблемы, которые связанны с нынешним образом жизни цивилизованного человека. Известный во всем мире российский активист, лидер недавно созданного движения «Самопомощь» Криппа Максим уверен, что только инициатива обычного человека и волонтеры – это те факторы, которые могут изменить жизнь к лучшему и нормализовать экологическую ситуацию.

Максим Криппа начал заниматься серьезно вопросам экологии в начале 2000-ых годов. Однако, по его мнению, изменить ситуацию в мире с проблемами экологии не под силу одиночкам, поэтому он создал общественную организацию, в которую вошли многие известные люди, которым не безразлична судьба и будущее нашей планеты. Ряда движения Самопомощь пополнялись и росли благодаря тем идеям и целям, которые декларировало руководство движения.

Причины создания движения «Самопомощь»

Серьезную угрозу в глобальных масштабах для нашей планеты представляют серьезные проблемы, которые просто необходимо решить в ближайшее время, чтобы наш мир и далее оставался средой приватной для обитания как для людей, так и животных. Идея создания движения возникла в голове ученого на фоне нарастающей опасности экологического бедствия. И понимание того что только совместными усилиями можно привлечь внимание к данной проблемы народы и правительства разных стран и побудило создать организацию, которая бы объединяла и занималась поиском возможных путей решения экологических проблем мирового масштаба.

Как уверен Максим Криппа человечество объединивши свои усилия может рассчитывать на победу над неблагоприятными экологическими факторами и последствиями деятельности современного человека на природу, которые в скором времени могут привнести к катастрофическим последствиям.

Максим Криппа как и многие участники движения понимают и ищут новые пути решения проблем связанных с экологией и глобальным потеплением в частности. Одним из возможных вариантов решения многих проблем является использование для общества возобновляемых источников энергии, к которым можно отнести энергию солнца и ветра.