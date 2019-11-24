Правила установки металлической двери в деревянном доме от магазина Cortez

В последнее время деревянные дома стали пользоваться огромной популярностью. Благодаря своей экологичности они отлично подходят для круглогодичного проживания, при этом обладают отменными эксплуатационными характеристиками. Но вот стальные металлические уличные двери для такого дома – это скорей вынужденная необходимость, обеспечивающая безопасность и неприступность. Специалисты магазина Cortez, который имеет склады в Киеве и Одессе, рассказали нам об установке таких конструкций в срубы и каркасные деревянные дома. Наша редакция решила поделиться с вами этой полезной информацией.

Стальные металлические уличные двери в деревянном доме

Это только на первый взгляд кажется, что поставить металлические уличные входные двери в постройку из дерева, так же, как и в каменное либо любое другое строение. Есть немало тонкостей, которыми обладают даже не все монтажники, что уж говорить о домашних мастерах.

В первую очередь, стоит учитывать интенсивность и продолжительность усадки. Деревянная конструкция может «жить своей жизнью» на протяжении нескольких лет (в основном – до 5). При этом происходит изменение оконных и дверных проемов, они могут проседать, незначительно деформироваться сразу в нескольких плоскостях. Это особенно важно, если дерево не было просушено в соответствии с правильной технологией.

Чтобы правильно установить уличные металлические входные двери в доме, необходимо провести подготовку проема в соответствии со всеми правилами. Проем укрепляют поперечными брусьями, излишек которых после завершения работ спиливают. Это достаточно просто сделать аккуратно при помощи хорошо настроенной и заточенной бензопилы.

Чтобы избежать последствий усадки, дверной проем делают больше, как минимум на 5-7 сантиметров, а затем обустраивают обсад, который будет препятствовать неправильному смещению. Делать это должны специалисты, хотя по четкой видеоинструкции и достаточно прямо стоящих руках можно пробовать делать это самостоятельно.

Короб для металлической уличной двери непременно должен быть стальным. Для уменьшения теплопотерь все стыки уплотняют при помощи набивного утеплителя. Чтобы конструкция получилась более прочной, обычно увеличивают количество точек крепления. Не стоит экономить на зависах, уменьшение пролетов между ними будет препятствовать деформации дерева.

Купить лучшие двери для дома из дерева от магазина Cortez в Киеве и Одессе очень просто. Позвоните консультантам, и они подскажут, какие модели лучше всего подойдут для деревянного дома.