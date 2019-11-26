Какие инструменты и материалы необходимы для профессионального наращивания ресниц

Если вы решились уделить внимание своим ресничкам и сделать их такими чтобы от вашего взгляда мужчины падали у ваших ног, то сделать это вам помогут мастера-лешмейкеры. Возможно, многие кто не сталкивался с наращиванием ресниц или делал это в домашних условиях не слышали про такую профессию как лешмейкер, тогда им следует познакомиться с ними. Лешмейкер – это мастер по профессиональному наращиванию ресниц с использованием разных техник и материалов. Для этого он имеет все необходимые инструменты, которые в паре с опытом работы мастера гарантируют отличный результат для ваших глаз. Какие материалы, техники и инструменты используют в своей работе профессиональные мастера- лешмейкеры мы попробуем разобраться в нашей статье.

Что входит в круг обязанностей мастеров-лешмейкеров

Главной задачей лешмейкера является определение индивидуальных особенностей анатомии лица и ресниц в частности клиента и исходя их этих данных подобрать оптимальную технику и материалы для качественного выполнения процедуры наращивания ресниц, с учетом пожеланий клиента и возможностей современных технологий в области косметологии. Профессионал может незаметно для посторонних корректировать форму и объём, цвет и блеск направление и закругление ресниц, и может придать им немыслимые формы

В круг профессиональных обязанностей мастеров-лешмейкеров входит:

консультация клиентов относительно техники исполнения, материалов и оборудования;

подготовка к процедуре наращивания ресниц;

моделирование будущего вида ресниц;

выполнение с использованием профессионального инструмента и материалов наращивания;

снятие ранее наращенных ресниц.

Оборудование и материалы, используемые мастерами-лешмейкерами

Каждый мастер по наращиванию ресниц в своей работе использует современные методики, материалы и инструменты, что гарантирует качественное и безопасное для здоровья пациента проведение процедуры по корректировке вашего образа. Сегодня купить как оборудование, так и материалы для выполнения наращивания ресниц не проблема, ведь многие компании выпускают целые линейки косметики, предназначенной именно для ухода за ресницами. Но какой компании отдать предпочтение на что обратить внимание и где именно покупать для многих остается главным вопросом при выборе соответствующих материалов. Одним из лидеров в производстве качественных материалов и оборудования для наращивания ресниц является корейский производитель DLUX PROFESSIONAL, продукцию которого можно купить в Украине на сайте официального магазина https://dluxpro.com.ua/resnicy/, где представлено все необходимое для качественного проведения процедуры.

Все необходимые инструменты и материалы для проведения мастером процедуры наращивания ресниц можно купить в приведённом магазине, где вам будут рады и всегда проконсультируют, и помогут определить с выбором среди обширного ассортимента материалов и инструментов необходимых именно вам.