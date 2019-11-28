Виды хостинга и их особенности и различия

Современные технологии внося в нашу жизнь много новых понятий и терминов, которые мы не слышали не знали про них ничего еще пару лет назад. Речь пойдет про такое понятие, как хостинг, без чего бы вы не смогли бы читать в данный момент эту статью, а все сайты на свете существуют благодаря их непосредственному размещению на этом самом хостинге. Что такое хостинг, принципы его работы, особенности размещения на нем сайтов, тарифные планы, виды хостинга – про это пойдет речь в нашей статье.

Что такое хостинг

Для начала следует внести ясность и определиться с самым понятием хостинга. Хостинг – это компьютер или как называют специалисты «сервер», на котором стоит программное обеспечение для обеспечения размещения на нем файлов сайтов, для того чтобы те самые сайты были доступны круглосуточно всем посетителям. То есть набрав в адресной строке адрес сайта вы видите, как сервер отдает информацию, а браузер на вашем компьютере ее отображает. Понятно, что для обеспечения бесперебойной работы сайтов, сервер находился в условиях гарантировавших его бесперебойную работу. Поэтому серверы размещают по обычаю в специальных помещениях, оборудованных именно под такое размещение, где созданы все условия начиная от температурного режима, и заканчивая наличием запасных мощностей на случай аварийного отключения электроэнергии, что гарантирует бесперебойную работу серверов при любых условиях. Сайт самого хостинга тоже работает благодаря размещению его файлов на сервере.

В Украине существует довольно много компаний, предоставляющих услуги хостинга и одной из тех, кому можно доверять свои сайты можно назвать https://cityhost.ua/, где разумные тарифы, профессиональная служба поддержки и для тех, кто хочет заработать неплохая реферальная программа, которая дает возможность пополнить ваш бюджет привлечением новых клиентов.

Возможности хостинга

Если кратко, то возможности у любого хостинга гораздо шире и кроме размещения файлов сайтов он предназначен еще для следующего:

Сбор и хранение электронной почты пользователей хостинга;

Управление размещенными на сервере сайтами, а также возможность производить изменения файлов на сервере;

Хранение пользовательских настроек как самого сайта, так и профилей пользователей;

Организация работы SSL-сертификат, который повышает уровень безопасности сайта;

Проверка размещенных на сервере файлов на наличие вредоносных программ;

Учет и контроль входящего и исходящего на сайты, размещенные на сервере трафика.

Виды хостинга

Существует несколько условных делений хостинга для того чтобы размещать сайты имеющие разные нагрузку на сервер. Если у вас небольшой сайт и посещаемость его пока близка к 0, то не следует покупать дорогой сервер, а вполне подойдет хостинг начального уровня – виртуальный. Это тот вариант, когда на сервере создано много виртуальных и под ваш сайт выделен один из них.

Если ваш сайт поднялся в выдаче поисковых систем и количество посетителей выросло, то недорогой виртуальный сервер уже не может не справляться с возросшей нагрузкой тогда можно рассмотреть вариант перехода на более мощный вариант – виртуальный сервер.

И для очень крупных сайтов или не очень, но где большая нагрузка на сервер подойдет выделенный сервер где все ресурсы сервера будут отданы исключительно вашему сайту. Выделенные серверы также отличаются мощностью и производительностью и выбирать их лучше посоветовавшись с специалистами службы поддержки хостинга.

Большинство компаний, предоставляющих услуги хостинга, помогают перенести сайт клиента с одного тарифного плана на другой совершенно бесплатно. Поэтому если ваш сайт вырос и требует больше мощностей служба поддержки поможет вам «переехать» на более мощный сервер.