Готовим макияж для корпоратива

На любой встрече сослуживцев, будь то праздник, собеседование или поход, лучше всего выглядеть как можно официальнее и скромнее. Вы никому не нужны склоки и сплетни среди коллег. Поэтому макияж на новогодний корпоратив должен быть неброским и спокойным. Правильно будет придерживаться стиля скромной роскоши: пастельные тона с перламутром, коричневые и золотые оттенки, бронзовые и розовые нотки. Это самый беспроигрышный вариант. Главное правило – не переборщить, ведь всё это будет видно на фотографиях с корпоратива .

Как сделать подходящий и красивый макияж на корпоратив?

Идеальная основа. Чтобы лицо выглядело прекрасно под любым источником света (белые и желтые лампы, разноцветные прожекторы и так далее), максимум внимания нужно уделить основе макияжа. Легкий тональный крем, который не спровоцирует появление жирного блеска в Т-зоне (лоб, крылья носа, подбородок), будет отличным выбором. С помощью него можно спрятать заодно следы усталости под глазами.

Перед нанесением необходимо очистить лицо и увлажнить кожу бесспиртовым тоником. Далее нанести тональный крем спонжем равномерно на всю поверхность, включая губы и веки. Если на эти процедуры нет времени, можно промокнуть сухой салфеткой особо проблемные места и замаскировать их корректором, растушевав границу тона так, чтобы была незаметной. Затем очередь румян под цвет загара, которые нужно нанести легкими движениями на область скул и век.

Осторожно с тенями! Если нанести слишком много макияжа на глаза, к середине праздника он размажется и испортит все ваши старания. Необходимо полностью отказаться от жидких теней, здесь больше подойдут сухие, стойкие. Цвет играет важную роль. Для новогоднего корпоратива подойдут бежевые, коричневые, бронзовые тона теней.

Сначала наносится самый светлый тон выбранной цветовой гаммы на область под бровями. Важно стараться убирать с кисти лишнее и накладывать на кожу тонкий слой теней. Подвижное веко покрывается тёмным тоном, который наносится на середину и наружную область. По мере приближения к переносице постепенно нужно осветлять макияж глаз, не применяя белых теней. Лучше пользоваться мягкой кисточкой, чтобы избыток косметики сразу удалялся с кожи. Теперь надо взять плотную, тонкую на конце, косую кисть, чтобы выделить контур глаза. Для этого можно воспользоваться кремообразной подводкой и провести тонкую линию прямо у корней ресниц. Так хорошо подчеркивается разрез глаз без яркого выделения.

Последние штрихи

Макияж бровей. Форму можно немного подкорректировать с помощью туши для бровей коричневого или золотистого цвета.

Пудра. С помощью кисти обильно припудрить лицо на тон светлее основы. Остатки смахнуть кисточкой.

Последний акцент – макияж губ. От количества нанесенной помады зависит конечный цвет. Поэтому помаду надо выбрать тех же оттенков и нанести тонким слоем с помощью кисточки. Начинать нужно от центра и двигаться к краям губ. Теперь можно добавить немного прозрачного или слегка розоватого блеска без крупных блесток.

Важно не забыть об общем ансамбле внешнего. Если праздничное платье достаточно скромное, можно применить более яркую косметику, чуть сильнее выделив глаза или губы. И, наоборот, если платье шикарное, привлекающее внимание, макияж лица должен быть простым.

Фото в статье: olegasphoto.com.ua

