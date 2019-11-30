Как прошла «Черная пятница» в Украине

Популярность самого главного праздника года шопоголиков во всем мире набирает оборотов и в Украине. При это в этом году по мнению большинства экспертов Украины смогли перещеголять самих американце, которые стали основателем такого праздника безумия и массовых покупок. На родине праздника праздничные распродажи проводятся уже более 50 лет, в Украине такой обычай появился совсем недавно, но за короткий промежуток времени гон стал не менее популярным чем в Америке, а, возможно, даже более, ведь любит наш народ «халяву».

Из истории праздника «Черная пятница»

Праздник под названием Черной пятницы начал свое чествование из Америки, где для повышений потребительского спроса придумали тотальную распродажу, где люди могли реально рассчитывать на баснословные скидки. И все мы помним видео, где американцы массово штурмуют прилавки магазинов, стараясь успеть ухватить все что можно. Следует отметить что в нынешнем году столь массового нашествия в магазинах в Америке не было. Это объясняется тем, что распродажи начали еще за неделю до официального начала праздника. А также возрастающей популярностью покупок в интернете и появление еще одного праздника с названием Киберпонедельник, который празднуется в первый понедельник после Черной пятницы и посвящен скидкам в интернет-магазинах.

Черная пятница в Украине

Все новостные издания писали про массовые сбои в работе крупнейшего банка в Украине Приватбанка во время массовых распродаж в преддверии Черной пятницы 11.11. Тогда через резко возросшее количество транзакций банковские системы не выдерживали нагрузки и операции задерживались на пару часов. Черная пятница 2019 в Украине прошла без таких массовых сбоев с работе банков, но ажиотаж как в интернете так и в обычных магазинах можно было наблюдать.

С каждым годом можно наблюдать массовое увлечение украинцев покупками в интернете. И тут одинаково успешно развивают свою деятельность как отечественны6е интернет-магазины, так и зарубежные. Среди украинских интернет-магазинов, где наиболее часто покупают украинцы, можно назвать следующие:

Цитрус

Розетка

Фокстрот

Эпицентр.

Конечно это далеко не все магазины, которые выбирают украинцы для покупок самых разных вещей, начиная от зубной пасты и заканчивая автомобилем. Есть примеру даже покупок через интернет квартир, когда человек находится в другом городе и покупает недвижимость, то как рассказали в отделе продаж одного из столичных застройщиков, некоторая часть инвесторов не всегда приезжает на подписи договоров, предпочитая воспользоваться возможностью приобрести недвижимость через интернет.

Все больше европейских и американских традиций наше общество перенимает и использует в повседневной жизни. Сегодня уже, пожалуй, нет такого украинца, который не знает, что означает термин «Черная пятница». Хотя еще пару лет назад была совершенно другая ситуация и мало кто даже нагадывался про такой праздник.