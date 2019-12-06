Что такое итальянская пицца

Опытный повар из Италии Клементина Сильвителла проводил в российской столице регулярно мастер-классы, где делился со всеми желающими постичь искусство приготовления по-настоящему итальянской пиццы и готов поделиться своим опытом с читателями нашего издания. Отметим, что в Киеве пиццу, приготовленную по всем канонам итальянской кухни можно попробовать в небольшой семейной пиццерии на Подоле с интересным названием Чиполлино, которая специализируется исключительно на приготовлении пиццы.

— На вашей кухне, в первую очередь, всегда должна быть безупречная чистота и порядок! — рассказывает Клементина. — Но не как у наших соседей — немцев, когда все необходимое для приготовления блюда находится на точно определённых инструкциями своих местах, хотя у них не важно, удобно при этом пользоваться инвентарем или нет, а у нас главное – удобство для повара, чтобы все было под рукой и порядок особый, я бы назвала его итальянским… Это когда главное в порядке расположения вещей – удобство для работающего персонала.

— Самое важное при приготовлении пиццы итальянцами – то что мы все готовим без использования глютена! — акцентирует внимание слушателей повар. — С использованием правильного теста, которое я заранее приготовила, и при необходимой температуре!

Четкие критерии существуют относительно сколько и при какой температуре выпекать. Хотя с другой стороны и здесь не может существовать четких ответов, ведь каждая духовка имеет разные условия выпекания. В большинстве духовочных шкафов пицца выпекается при температуре 180 градусов и не больше 20-ти минут, но опять же, делает акцент Клементина, много зависит от оборудования, толщины пиццы и многих других составляющих, и обычно повар может даже по внешнему виду определить готова пицца или еще необходимо подождать.

Ожидая пока пицца готовится в духовке Клементина рассказала, что москвичи не имеют правильно питаться и привела пример, что в московских салатах очень мало свежих овощей и фруктов, и наоборот много майонеза. В Италии салат – это разнообразная зелень и ничего больше.

По мнению гостьи из солнечной Италии, следует больше уделять внимание приготовлению не только вкусной, но и здоровой пищи, которая восстановит ваши силы и будет источником ценных витаминов и других необходимых нашему организму веществ.