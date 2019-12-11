Эфирное масло купить в Украине теперь можно в интернете

В зимнюю пору года многие люди, к сожалению, страдают от недостатка яркого солнечного света и позитивных эмоций. И как же скучно в этот период без ароматов свежескошенной травы или распустившихся цветов. Но н стоит огорчаться. Вернуть себе весеннее или даже летнее настроение возможно. Достаточно нанести пару капель ароматного масла. Стоит отметить, что с помощью эфирных масел можно не только поднять настроение, а также улучшить иммунитет, укрепить пищеварение, а также зарядиться энергией. Также следует учесть, что эфирное масло купить в Украине можно в Украине, к примеру, на сайте sapone.com.ua, где большой ассортимент и лояльные к клиентам цены.

Еще одно полезное для человеческого организма свойство аромамасел – снижение температуры. Ароматерапия обладает тонизирующими, успокаивающими, восстанавливающими и антибактериальными свойствами.

Ароматерапия в жизни человека

Ароматерапия используется давно и довольно таки успешно в лечении сердечно-сосудистых, нервных заболеваний, дыхательных заболеваний. Масла мяты, мелисы давно известны как спазмолитическое средство. Масло эвкалипта, хвойных деревьев – сосны, пихты, можжевельника – как бактерицидное. Свойства масел зависят от вида растений из которых они изготавливаются, условий выращивания и способа производства самих масел. Из разных частей одного и того же растений получают разные по составу и запаху масла. Эфирные масла бергамота и лимона прекрасно справятся с депрессией, герань поможет при лечении мигрени, иланг снимет страхи и бессонницу.

Ель, пихта, можжевельник, сосна, кедр очень популярны в производстве аромамасел. Они тоже относятся к успокаивающим средствам.

Сеже следует помнить, что эфирные масла обладают сильным действием. Поэтому чтобы не навредить организму сперва необходимо проверить подходит ли вам масло. Здоровый человек может нанести каплю масла в стакан, поставить его на тёплое место, например, на батарею. Потом зажав одну половину носа вдохнуть эти масла. Если не появляется чихания, заложенности носа, зуда глаз — значит это масло человек переносит хорошо.

Приобретать такие средства как аромамасла необходимо только у проверенных продавцов или в аптеках. Качественное ароматическое масло не может стоить дешево. В среднем 1-15 мл аромамасла обойдутся в 50 гривен и выше. И помните, хороший продукт не имеет цвета, или он может быть слегка желтоватым.