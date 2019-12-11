Почему все чаще выбирают такой вид отопления как теплый пол

До событий в Украине в 2014 году, когда закончились добрососедские отношения с одной страной, которая долгое время поставляла нам относительно дешевый газ и началось существенное подорожание всех энергоносителей многие задумались над оптимизацией затрат на обогрев своего жилища. Если раньше альтернатив для отопления домов кроме газа фактически не существовала, то на сегодня способов обогреть свои квартиры стало гораздо больше и каждый из них имеет свои как преимущества, так и недостатки, про которые мы и поговорим в нашей статье.

Теплый пол – современный комфортный способ отопления квартиры

Теплый пол появился как вид отопления довольно недавно, но все больше украинцев сумели оценить его преимущества и стараются по возможности в новых квартирах или во время капитального ремонта оснастить свое жилье таким комфортным способом отопления как теплый пол. Теплые полы бывают двух видов:

пленочный инфракрасный (ИК-пол) – используются нагревательные маты

кабельный — используются специальный нагревательный кабель;

водяной – теплоноситель течет по трубам в полу.

Отметим, что купить теплый пол любого вида сегодня не составит труда. Ведь многие компании понимая, что формируется большой спрос спешат предложить лучшие цены и качество материалов для теплых своим клиентам. Также и компания Termopapa, которая поставляет инфракрасную пленку и обогревательный кабель от лучших мировых производителей предлагает своим клиентам отличные условия и цены на весь ассортимент материалов для теплых полов.

Преимущества и недостатки теплых полов

Нет однозначного ответа какой обогрев более выгодный и экономичный. Каждый отдельный случай требует своих решений. Так и в ситуации с теплым полом, которому приписывают такой недостаток как тот факт, что человек находящийся все время на теплом полу теряет иммунитет и его организм привыкает к комфортным температурам, что ослабляет возможность организма противостоять низким температурам. Данный факт в какой-то мере имеет место быть, но как во всем есть как плюсы, так и минусы. Огонь может обогреть нашу квартиру и помочь приготовить пищу, а может принести колоссальные убытки и даже забрать жизни.

Это к тому что ко всему нужен правильный подход, так и к установке тёплых полов дома. Не следует во всей квартире ставить такой вид отопления. Он будет крайне уместным в местах мокрых зон, где человек находится непродолжительное время.

Также такой вид отопления может существенно сэкономить на ваших счетах за тепловую энергию. Ведь устанавливая, к примеру электрические теплые полы в большинстве случаев оправдано ставить терморегуляторы, которые можно, а даже нужно программировать на поддержание определенной температуры в заданный период времени. К примеру, когда вас нет дома – полы работают на минимуму или вообще отключены, а перед вашим приходом они включаются и к вашему появлению дома там уже комфортная температура.

Теплый пол как способ отопления появился относительно недавно, но стал одним из популярных вариантов отопления наших жилищ. И несмотря на довольно большой объём работ по его установке он набирает популярности и далее.