Tyler, The Creator — IGOR стал обладателем ювелирного изделия стоимостью $ 275 000

Знаменитый ювелир Бен Баллер (Ben Baller) редко делает нестандартные изделия. Но когда он это делает, то получаются такие изделия, которые становятся известными на весь мир.

Во вторник вечером Бен Баллер выложил в социальной сети Instagram, кулон, который он разработал специально для популярного репера Tyler, The Creator. Произведение было сделано, чтобы позабавить альтер-эго артиста Tyler, The Creator — IGOR, которое было также названием номинированного на Грэмми студийного альбома Тайлера в 2019 году.

«Это мой последняя работа в 2019 году. Моя последняя работа этого десятилетия. Поэтому я знал, что мне придётся ее закончить», — подписал серию фотографий и видео ювелир. «Я даже не буду вдаваться в подробности. Просто знаю, что это тяжело. Сделан кулон из 18-каратного золота и содержит много бриллиантов самых разных оттенков».

Как вы можете видеть ниже, инкрустированный бриллиантами кулон имеет фирменный светлый парик IGOR и большие солнцезащитные очки. Бен отмечает, что коричневые бриллианты были помещены для придания эффекта градиента, «чтобы соответствовать тону кожи Тайлера … особенно, когда на него попадают разные оттенки света».

Итак, сколько стоит такая вещь? По данным TMZ, 275 000 долларов.

«Спасибо, Тайлер, за то, что всегда доверяешь мне. Хотя я ненавижу твои смелости лично, но я также люблю тебя!» Бен написал. «Я видел, как ты превращался во что-то безумное. Поздравляю со всем твоим успехом. Ты заслужил это на 100%».