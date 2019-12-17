Как экономят звезды мирового шоу-бизнеса

“Вот начну больше зарабатывать и точно перестану экономить! Буду покупать себе все, чего потребует душа и тогда точно стану счастливой”. Знакомая фраза? Многие завидуют певцам и актерам, приговаривая, что ничего они об экономии не знают, ведь хорошо живется, когда не нужно каждую копейку считать. Но не стоит забывать, что богатыми люди становятся, именно когда знают цену деньгам. Чтобы сократить ваш путь к накоплению материальных богатств, мы предлагаем вам познакомиться с кэшбэк-сервисом Bakit. Он помогает получать выгоду с каждой покупки, возвращая вам часть потраченных денег. А чтобы поддержать вас — рассказываем о мировых знаменитостях, которые экономят на продуктах, устанавливают лимиты на бюджет и пользуются скидочными купонами из журналов.

Сара Джессика Паркер



Несмотря на роль расточительной модницы, которую Сара играла на протяжении нескольких лет, она умеет экономить. Как она признается, страх нищеты и воспоминания о небогатом детстве всегда держат ее в тонусе. Она сама ходит за продуктами и шьет одежду своим детям.

Киану Ривз



Парень, ставший знаменитым после роли в “Матрице” и непринужденной беседы с бездомным, знает цену деньгам. Он частенько питается хот-догами, не имеет машины и одевается в сэконд-хенде.

Дженнифер Лопес



Разбогатев, Дженнифер начала скупать все, о чем не могла мечтать. Но привыкнув к стабильному достатку, она ответственно занялась своими расходами. Например, однажды она появилась на красной ковровой дорожке в платье за $26.

Кира Найтли



Эта актриса выделяет определенную сумму денег на месяц и год. А если какая-то вещица оставит ее неравнодушной, то Кира несколько раз подумает о ее практичности.

Джессика Альба



Одна из самых красивых и востребованных актрис Голливуда тоже не стесняется отказывать себе в больших расходах и пользоваться скидками. Она ездит на общественном транспорте, заказывает пиццу, а ее дочки донашивают вещи друг за другом.

Мы думаем, что экономя средства, можно идти на разные хитрости. Пока одни ограничивают себя в некоторых потребностях и получают скидки по купонам, другие — умело пользуются благами цивилизации: например, кэшбэк-сервисом Bakit. Так можно вернуть себе часть денег с покупок и позволить чуть больше.