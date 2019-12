Подарки на праздник от разработчика Yggdrasil

Рождество уже стучится в дом каждого игрока, ведь компания-разработчик Yggdrasil объявляет о новых призах и подарках для поклонников своих игр. Провайдер сможет заглянуть в мешок с подарками самого Санты, чтобы наградить своих игроков подарками на сумму 300 тысяч € в течение праздничного сезона.

Рекламная акция от Yggdrasil под названием ChristmasADVENTuers посвящена популярным рождественским календарям приключений, приносящим радостное настроение не только детям, но и взрослым. Приключения начнутся 16 декабря и продолжатся по 12.01.2020 года. Компания предлагает приятную сумму в 300 тысяч € тем, кто станет участником акции. Воспользуйтесь возможностью заработать вместе с нашим онлайн-казино. Чтобы играть в казино на деньги, необходимо просто зарегистрироваться и сделать депозит.

Первый уровень акционного предложения произойдет с 16 по 22 декабря. Игрокам будет предложен вариант розыгрыша призовой суммы на 50 тысяч евро. Призовая сумма будет разыграна более 680 призов на слотах Yggdrasil. Игровые слоты Vikings Go Wild, Tut’s Twister тоже включены в этот перечень, как и новинка-релиз Aldo’s Journey. Чтобы получить больше шансов на победу, используйте бездепозитный бонус казино.

Второй этап Рождественских приключений начнется 23 декабря и закончится 29.12. На этом этапе игрок может получить как денежные призы, так и стать обладателем путевки на Гавайи на двоих. Сумма призового фонда составит 100 000 евро. Игра с призами будет доступна на таких слотах, как Valley of the Gods (Долина Богов), Vikings Go Berzerk и других автоматах Yggdrasil.

Следующий этап Christmas ADVENTuers – с 30.12 по 6.01. Он предполагает разыграть 100 тысяч евро на особых условиях. Дополнительная возможность выигрыша – удвоенный приз. Самые популярные автоматы Yggdrasil будут доступны для гемблинга.

Последний этап акционного предложения от Yggdrasil – соревнования 2020 года на игровых видеослотах Golden Fish Tank, Dwarf Mine и т.д. Длиться этот турнир будет до 12.01 2020 года. Гемблеры протестируют все предложенные варианты слотов, чтобы стать участником кросс-игрового соревнования, поднимая тем самым себя в рейтинговой таблице.

Как указывает директор по маркетингу компании Yggdrasil Анна Георгиева, в результате Рождественских Приключений каждый желающий может получить достойный приз из мешка Санта Клауса.