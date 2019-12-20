Хочу VS могу: бюджетные аналоги люкса

Профессиональная люксовая косметика заграничных брендов так и манит роскошью упаковок и обещаемым безупречным качеством. Взрывная яркость красок Наташи Деноны или выдержанная классика Анастасии Суаре — бьюти-индустрия готова предложить продукт на любой вкус. А о некоторых флагманских средствах, вроде консилера Tarte ShapeTape, поклонники макияжа слагают легенды. Но между желаемой косметикой стоят две преграды: либо дорого, либо тяжело достать. Не стоит отчаиваться! Мы расскажем о доступных бюджетных аналогах, которые ничем не уступают престижным собратьям.

Помада для бровей

Anastasia Beverly Hills Dipbrow Pomade (≈21$) VS Maybelline Tattoo Brow (≈9$)

Знаменитые помадки Анастасии — воистину флагманский продукт, который вывел и укрепил бренд на мировом рынке. На Sephora продукт удостоился оценки 4.7, ведь в нем идеально практически все: тушуется прекрасно, держится весь день, не засыхает в баночке, а натуральные оттенки не рыжат и выглядят естественно. Но не Анастасией единой! Недавний запуск от Maybelline громко заявил о себе в бьюти-сфере и покорил сердца блогеров. Помада Tattoo Brow полностью оправдывает название: невероятно стойкая формула смывается только, когда вы вооружитесь двухфазным средством. Нежная консистенция прорисовывает отдельные волоски и заполняет бровь полностью, давая вам полную свободу.

Палетки теней для век

Natasha Denona Camel Palette (≈48$) VS Bourjois Beau Regard Palette Chocolate Nude (≈24$)

Тени от топ-визажиста Наташи Деноны вызывают два вопроса: «почему так классно?» и «почему так дорого?» Палетки на 28 цветов признаны одними из самых дорогих в мире: почти две с половиной сотни долларов! Перед этим меркнет даже факт, что на количество продукта Наташа не скупится. Бренд также предлагает палетки-малышки на пять цветов, и Camel — одна из них: три матовых и две шиммерных оттенка в нюдово-коричневой гамме. Выпустить аналог, достойный по качеству Деноны, тяжело, но бренд Bourjois справился с задачей: https://eva.ua/299-302-307/brnd-72876/teni-vek/. Палетка Chocolate Nude содержит восемь благородных оттенков в очень схожей универсальной гамме. Для удобства нанесения представлена двусторонняя кисть для растушевки и рисования стрелок.

Консилер

Tarte Shape Tape (≈27$) VS Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer (≈5$)

Есть продукты, заменить которые, кажется, невозможно, и консилер от Tarte — один из них. Невероятная кроющая способность, стойкость, экономичный расход и способность «подружиться» со многими тональными основами — неполный список причин, почему Shape Tape покорил сердца поклонников макияжа. Но бюджетный сегмент выдвигает сильного конкурента — «Камуфляж» от Catrice. Водостойкая формула соединяет преимущества «Шейп Тейп» и доступную стоимость — на секунду, в среднем в пять раз ниже. Единственный нюанс — средство подсушивает кожу, поэтому перед нанесением обязателен увлажняющий крем.

Жидкие глиттеры

Stila Glitter&Glow (≈24$) VS Lamel Professional Liquid Eyeshadow (≈5$)

Пару лет назад бренд Stila всколыхнул бьюти-мир искрящимися жидкими тенями. Стойкая универсальная формула превосходно держалась на глазах и губах и получила множество хвалебных отзывов. Правда, к последним позже примешались разочарования: некоторые оттенки очень быстро засыхали в тубе. А вот с жидкими глиттерами Lamel такого не случается: тени не расслаиваются и верно служат до конца срока годности, и сияют уж точно не хуже, чем Stila. Единственное, в чем бюджет уступает западному коллеге, — разнообразие цветов: пока доступны только четыре оттенка.