Какая банка для сыпучих продуктов пригодится на кухне?
Какая банка для сыпучих пригодится на кухне?
Обожаете украшать свою кухню и делать ее максимально практичной? Тогда идеальным решением для вас станет банка для сыпучих. Это не только удобное хранение круп, муки, соли или специй, но и отличная возможность подчеркнуть цветовое или стилистическое решение кухонного пространства. Множество материалов и фактур, разновидность в объемах и даже способе закрывания позволит каждой хозяйке выбрать что-то по душе. Мы же со своей стороны постараемся вам помочь с практичной стороны вопросы – как лучше купить банки для сыпучих продуктов?
Банки для сыпучих – стеклянные, деревянные или пластик – какие лучше?
Даже еще наши мамы и бабушки предпочитали хранить продукты в практичных деревянных или глиняных горшках – так, они избавляли муку и крупы от быстрой порчи, заселения паразитами и создавали в доме уют. Аккуратно выставленные на полки кувшины или емкости придают кухонному пространству уюта и красоты. В современном же мире мы имеем огромный ассортимент, ведь банки для сыпучих есть стеклянные, пластиковые, керамические и даже деревянные. Любой внешний вид, объем, рисунок и фактура – все, чтобы создать вокруг вас красоту и стиль.
Давайте рассмотрим основные материалы из которых выполнена данная продукция и рассмотрим их плюсы и минусы.
- Металл. Стильная банка для хранения сыпучих из этого материала идеально подойдет для кухни в стиле хай-тек. Однако выбирая такие модели обратите внимание, что сырьем должна быть только нержавейка, иначе коррозия и ржавчина могут сыграть злую шутку.
- Стекло. Стильный внешний вид, герметичные крышки делают такие банки фаворитами на кухне. Однако среди минусов можно отметить хрупкость.
- Керамика. Банки не впитывают запах продуктов, практичны, имеют различные формы. Среди недостатков можно отметить лишь вес такой банки.
- Дерево. Имеют лишь декоративный характер, так как недостатков такая банка для сыпучих имеет гораздо больше, чем достоинств. Среди них – берет запах продуктов, плохо моется, быстро покрывается пятнами.
- Пластик. Имеет высокую хрупкость, не герметичен.
Прежде чем купить банки для сыпучих продуктов рассчитайте сколько вам необходимо штук и какого размера они будут. Для продуктов, чей расход у вас наиболее высок – крупы, мука, сахар – возьмите товары большим объемом. Чтобы хранить соль или приправы, макароны и другие продукты – идеально подойдут банки среднего размера. Самые маленькие образцы идеально подойдут для сыпучих, чьи использование крайне мало на обычной кухне – например, сода.
Выбирая банки для сыпучих стеклянные, керамические или из других подходящих вам материалов внимательно осмотрите крышку и ее герметичность. Она должна плотно закрываться, в идеале – иметь силиконовую прокладку или фиксатор из пластика и металла. Практично, если крышка закручивается. Тогда она может быть комбинированной – например, стеклянная банка с пластиковой крышкой.
Надеемся, выбранная вами банка для хранения сыпучих будет не только практичным помощником на кухне, но и станет настоящим ее украшением!
С уважением, магазин Папирус !