Какая банка для сыпучих продуктов пригодится на кухне?

Какая банка для сыпучих пригодится на кухне?

Обожаете украшать свою кухню и делать ее максимально практичной? Тогда идеальным решением для вас станет банка для сыпучих. Это не только удобное хранение круп, муки, соли или специй, но и отличная возможность подчеркнуть цветовое или стилистическое решение кухонного пространства. Множество материалов и фактур, разновидность в объемах и даже способе закрывания позволит каждой хозяйке выбрать что-то по душе. Мы же со своей стороны постараемся вам помочь с практичной стороны вопросы – как лучше купить банки для сыпучих продуктов?

Банки для сыпучих – стеклянные, деревянные или пластик – какие лучше?

Даже еще наши мамы и бабушки предпочитали хранить продукты в практичных деревянных или глиняных горшках – так, они избавляли муку и крупы от быстрой порчи, заселения паразитами и создавали в доме уют. Аккуратно выставленные на полки кувшины или емкости придают кухонному пространству уюта и красоты. В современном же мире мы имеем огромный ассортимент, ведь банки для сыпучих есть стеклянные, пластиковые, керамические и даже деревянные. Любой внешний вид, объем, рисунок и фактура – все, чтобы создать вокруг вас красоту и стиль.

Давайте рассмотрим основные материалы из которых выполнена данная продукция и рассмотрим их плюсы и минусы.

Металл. Стильная банка для хранения сыпучих из этого материала идеально подойдет для кухни в стиле хай-тек. Однако выбирая такие модели обратите внимание, что сырьем должна быть только нержавейка, иначе коррозия и ржавчина могут сыграть злую шутку. Стекло. Стильный внешний вид, герметичные крышки делают такие банки фаворитами на кухне. Однако среди минусов можно отметить хрупкость. Керамика. Банки не впитывают запах продуктов, практичны, имеют различные формы. Среди недостатков можно отметить лишь вес такой банки. Дерево. Имеют лишь декоративный характер, так как недостатков такая банка для сыпучих имеет гораздо больше, чем достоинств. Среди них – берет запах продуктов, плохо моется, быстро покрывается пятнами. Пластик. Имеет высокую хрупкость, не герметичен.

Прежде чем купить банки для сыпучих продуктов рассчитайте сколько вам необходимо штук и какого размера они будут. Для продуктов, чей расход у вас наиболее высок – крупы, мука, сахар – возьмите товары большим объемом. Чтобы хранить соль или приправы, макароны и другие продукты – идеально подойдут банки среднего размера. Самые маленькие образцы идеально подойдут для сыпучих, чьи использование крайне мало на обычной кухне – например, сода.

Выбирая банки для сыпучих стеклянные, керамические или из других подходящих вам материалов внимательно осмотрите крышку и ее герметичность. Она должна плотно закрываться, в идеале – иметь силиконовую прокладку или фиксатор из пластика и металла. Практично, если крышка закручивается. Тогда она может быть комбинированной – например, стеклянная банка с пластиковой крышкой.

Надеемся, выбранная вами банка для хранения сыпучих будет не только практичным помощником на кухне, но и станет настоящим ее украшением!

С уважением, магазин Папирус !