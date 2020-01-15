Выбираем правильные кисти для макияжа

Такой необходимый сегодня атрибут женского косметического гардероба как кисточка для макияжа, еще пару лет назад присутствовал лишь в профессиональных наборах тех, кто работал визажистом. Сегодня же ситуация кардинально противоположная и практически у каждой девушки, которая старается быть стильной и выглядеть современно в косметичке присутствует такой аксессуар как кисть для макияжа. Но как выбирать, где лучше покупать, на что обратить внимание при выборе кисти мало кто знает поэтому мы попробуем восполнить этот пробел и расскажем на что ориентироваться при выборе такого необходимого атрибута женской косметички.

Правильно подобранная кисть для макияжа может сотворить реальные чудеса: основа в тон лица хорошо ляжет на лицо и сможет насколько это возможно ровно покрыть все мелкие недостатки, пудра на вашей коже станет дополнением и украшением вашего лица, румяна отлично лягут и подчеркнут необходимые преимущества и скроют недостатки лица. Тени с помощью качественной кисти можно наложить тонким невидимым слоем, который не будет видно, но ваше лицо преобразится и станет более естественным и привлекательным. А с помощью правильно выбранной кисти для подводки, вы сможете нарисовать себе отличные стрелки. Для многих других косметических продуктов и их нанесения на коже также необходима кисть, и даже самый дорогой препарат от хорошего производителя без хорошей кисти не удастся правильно нанести на кожу, поэтому так важно правильно выбирать кисть для макияжа.

Как правильно выбрать кисти для макияжа?

В первую очередь, выбирая кисти для бровей в Киеве необходимо понимать ее назначение. В макияже кисти используются как для бровей, так и для многих других операции, поэтому необходимо понимать, что именно вы планируете делать и для каждой процедуры в идеале иметь отдельную кисть.

К примеру, если вы планируете наносить кистью пудру на лицо, то такая кисть должна иметь соответствующую форму, быть легкой и пушистой, хорошо удерживать пудру. Также есть кисти для разных стилей нанесения пудры и это также необходимо учитывать при ее выборе.

Материал из которого изготовляют кисти для макияжа

Выбирая материал для кисти, искусственный или натуральный, в первую очередь необходимо понимать для каких целей будет использоваться кисть. И также следует запомнить такие правила: для жидких консистенций кремов и других препаратов гораздо лучше походят кисти из ненатуральных материалов, которые меньше впитывают и лучше размазывают такие консистенции, а для сыпучих материалов, использовать гораздо лучше кисти из натурального материала, такого, к примеру, как ворс из шерсти некоторых животных, имеющих мягкий и пушистый покров.

Правильно подобранная кисть для макияжа – это как минимум половина успеха создания вашего идеального образа с помощью косметики, которая в руках профессионала может сотворить чудеса, превратив лягушку в царевну.