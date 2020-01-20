Звезды Голливуда: во власти азартного мира

В начале позапрошлого года на экраны российских кинотеатров показывали фильм «Большая игра». В основу киноленты легла история прославившейся принцессы покера Молли Блум, рассказанная на страницах автобиографической книги. Посмотрев киноленту, вы узнаете о подпольных играх – как они проходили и какие звезды Голливуда принимали в них участие. Прозвучали такие имена, как: Мэтт Деймон, Бен Аффлек, Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайр.

Что ж, знаменитостям ничто человеческое не чуждо, и они, как и простые обыватели, спускают деньги в казино, в том числе и виртуальных — таких как columbus-casino-online. Мы решили не оставлять эту тему без внимания и собрать информацию о самых азартных звездах. Предлагаем вашему вниманию подборку «Топ-5 самых азартных актеров и актрис».

Ева Лонгория

Открывает рейтинг звезда телесериала «Отчаянные домохозяйки», бизнесвумен и продюсер. Она без ума от карточных игр, особенно от покера. Ее любовь столь велика, что некогда даже горела идеей на пару с подружкой, Викторией Бэкхем, открыть собственное казино. Осуществить задуманное не удалось, но актриса не отчаялась – она пошла иным путем и организовала первый благотворительный турнир по азартным играм.

Первый турнир был проведен в 2008 году. Местом для него был выбран Сан-Антонио, один из городов штата Техас. С тех пор он проходит на регулярной основе при поддержке фонда Eva’s Heroes. От участия в нем не отказываются ни голливудские звезды, ни бизнесмены, на общественные активисты. Присутствует и сама Ева. Все средства, которые удается выручить в ходе турнира, зачисляются в фонд, занимающийся решением проблем людей с ограниченными интеллектуальными возможностями.

Мэтт Деймон

Умница Уилл Хантинг, мистер Борн и колонизатор Марса в одном лице обожает покер, особую страсть питает к техасскому холдему.

Предпосылкой к увлечению азартными играми стали съемки фильма «Шулер». Для того, чтобы вжиться в роль он потратил 25 тысяч долларов на уроки у профессионалов и наведывался в подпольные казино. Впервые попробовав поиграть на съемках, Мэтт больше не смог остановиться.

Этот путь привел его на закрытые турниры, где и состоялось знакомство с принцессой покера Молли Блум, обернувшееся пристальным вниманием американских властей. Они в то время расследовали дело о нелегальном игорном бизнесе.

Поговаривают, что на одной из таких покерных вечеринок, актер знатно поиздержался. Проиграв более 40 тысяч долларов, Дэймон немного поумерил свою страсть. С тех пор он играет в кругу друзей, предпочитая спокойные игры.

Джордж Клуни

Третью ступень рейтинга занимает хороший друг нашего предыдущего героя – Джордж Клуни. Оба они принимали участие в съемках «11 друзей Оушена», там и познакомились. После завершения трилогии, звезды не прекратили общаться. Возможно, причиной тесной дружбы стала общая страсть – азартные игры.

Клуни, как и Мэтт, любит покер, но если тот сумел поумерить свои пыл, то Клуни инвестировал более семи миллионов долларов в строительство комплекса Las Ramblas – казино, у которого есть собственный отель и кондоминиум.

По информации источников, которые не разглашаются, нездоровая тяга к карточным играм стала причиной расставания пары Клуни – Каналис.