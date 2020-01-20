Портативные рентген аппараты Dongmun в Украине

Современные технологии позволяют существенно улучшить точность и комфортность диагностики заболеваний животных. Так, на смену габаритным, сложным в использовании, не совсем безопасным стационарным рентгеновским установкам приходят инновационные мобильные устройства. Одним из наиболее качественных считаются портативные рентген аппараты Dongmun. Купить в Киеве и других населенных пунктах страны их рекомендуется в интернет-магазине УКРВЕТ на сайте Ukrvet.ua для применения в неприспособленных условиях, а не только в диагностическом центре. Это может быть ферма, территория выпаса животных, транспорт и другие места временного или постоянного пребывания таких специфических пациентов.

Этот корейский производитель создает наиболее безопасные и точные модификации рентген оборудования. Использование технологических инноваций способствует значительному увеличению функционала данных приборов. В Украине портативные рентген аппараты Dongmun считают обязательным использовать ветеринары и специалисты животноводческих комплексов. За счет их использования существенно возрастает качество диагностики, а, следовательно, и лечения пациентов. В итоге значительно повышается и продуктивность хозяйствования.

Производитель рентген-аппаратов нового поколения ТМ Донгман

Компания Dongmun более, чем четверть века, функционирует на рынке разработки и производства рентгеновского оборудования. За данный период ее конструкторы запатентовали ряд инноваций, улучшивших функциональные возможности приборов. Выпущено множество линеек уникальных по своему потенциалу аппаратов, включая портативные рентгеновские аппараты Dongmun. В каталоге производителя целый ряд коллекций, которые занимают самые высокие места в данном сегменте рынка, благодаря применению в них эксклюзивных наработок. Производитель не останавливает свои усилия по совершенствованию своей продукции и созданию оборудования с еще более высокими характеристиками, учитывая ожидания потребителей и разработки конкурентов. Кроме того, на рентген аппараты Dongmun портативные цены вполне умеренные, что делает их более доступными для покупателей. Одно из весомых качеств данных приборов – их соответствие самым строгим современным стандартам эффективности и безопасности. Они подтверждаются сертификатами Европейского Соответствия.

Характеристики рентген-аппаратов корейского бренда Dongmun

Данное оборудование наделено оптимальным количеством настроек, благодаря которым оно может более достойно выглядеть на фоне других видов диагностического оснащения, включая палатные приборы. Они могут использоваться без специальной мобильной стойки. Диапазон излучения в приборе может регулироваться до требуемого уровня, независимо от напряжения и сопротивления электросети. Существенно увеличивает данные характеристики система автоматического корректирования. Для введения аппарата в рабочее состояние достаточно нажать кнопку на пульте управления. Для удобства эксплуатации используется 4-метровый кабель. Работает аппарат с различными рентгеновскими кассетами.