Швейные машинки Pfaff: немецкое качество на службе вашего мастерства

Долгое время немецкие швейные машинки Pfaff являлись пределом мечтаний для советских мастериц, в распоряжении которых были только доставшиеся по наследству старинные модели «Singer» и отечественная «Чайка». Красочная реклама на страницах популярных журналов для рукоделия «Burda Moden» и «Verena» уверяла: данный бренд выпускает самую надежную швейную технику, готовую стать лучшей помощницей для домашней швеи. Прошли годы, и заветное устройство перешло из разряда дефицита в раздел доступных моделей массового спроса. Сегодня можно легко купить бытовую швейную машину Pfaff, привезенную прямо с завода-производителя. А если воспользоваться предложением интернет-магазина «Шпулька» в Киеве, новое приобретение порадует доступной ценой и длительной гарантией качества.

Немного истории

Удивительно, но прообразом современных моделей швейных машин Пфафф стала техника для пошива обуви. Именно ее в далеком 1862 году изготовил мастер-обувщик Георг Михаэль Пфафф. Убедившись в многочисленных преимуществах созданного образца, он решил запустить его в серийное производство в 1885 году в Лондоне, где условия благоприятствовали развитию нового бизнеса. После смерти основателя его труд продолжил сын Пфаффа. Обладая отличной деловой хваткой, он сумел расширить и усовершенствовать производство. Поэтому его усилия считаются столь же важными для становления компании, как и хлопоты отца.

Сложная для Германии история двадцатого столетия практически не сказалась на состоянии компании, тем более что в годы Первой и Второй мировых войн швейные машины оказались востребованными для пошива обмундирования. А в начале третьего тысячелетия компания Pfaff перешла под управление концерна Husqvarna. Сегодня производственные мощности бренда сосредоточены в Тайване, экономическое законодательство которого и недорогая рабочая сила позволяют тщательно контролировать процесс производства и поддерживать приемлемый уровень цен на выпускаемые устройства.

Модельный ряд

Каталог современных швейных машин Pfaff отличается завидным разнообразием. На его страницах представлены обычные бытовые, компьютерные и электромеханические модели, оверлоки и коверлоки, вышивальная техника со встроенным процессором. В числе функциональных возможностей фирменной швейной техники — подрубка края, испанская строчка, вышивка, аппликации по ткани, прочие востребованные стандартные и декоративные операции.

Где купить

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