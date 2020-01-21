Топ интересных фактов о казино, азартных играх и любимчиках фортуны

Азартные игры — направление, вокруг которого ходит множество мифов и невероятных историй, в реальность которых сложно поверить. Некоторые из легенд являются чистой правдой. В обзоре представлено топ-3 захватывающих факта о казино, азартных развлечениях и игроках. Здесь только проверенная и подтвержденная информация.

Жители Монако не платят налоги благодаря казино

В середине XIX века Кэролайн, супруга принца Флорестана, была вынуждена открыть игорный дом ради спасения княжеского дома Гарибальди. Иностранные туристы остались довольны подобным видом развлечений, ведь в то время и речи не шло об онлайн казино, таких как JoyCasinos или иных. Всем приходилось посещать наземные заведения, если таковые имелись.

Казино Монте-Карло быстро завоевало успех не только среди приезжих, но и среди местных жителей. Заведение приносило солидную прибыль, поэтому Кэролайн отменила подоходный налог с выигрышей. Но, был один нюанс. Княгиня ввела запрет на посещение казино для местных жителей, руководствуясь этическими соображениями. Исключение было только для тех, кто работал в казино.

Закон действует до сих пор. У жителей Монако есть два варианта: играть в онлайн-казино или пересечь границу страны, чтобы сыграть партию в покер. К слову, виртуальные казино в Монако пока не запрещены.

Блекджек и покер для профилактики гомосексуальных проблем

В 1931 году в Америке были легализованы казино. Уже через год в тюрьме Карсон-Сити открылось первое в истории казино для заключенных «Буллпен». Заведение находилось в каменном здании и служило профилактикой гомосексуализма и насилия.

В «Буллпен» был неплохой выбор азартных развлечений. Среди них покер, крэпс и блэкджек. Чтобы разнообразить досуг посетителей, были организованы ставки на спорт. Казино стало настолько популярном, что в нем появилась собственная валюта.

В 1967 году в Карсон-Сити пришел новый надзиратель Уорден Карл Хокер, который принял решение о закрытии игорного дома. Он считал азартные игры деградацией и предложил заменить их более достойными развлечениями. Например, шахматами, настольным теннисом и волейболом.

Два-в-одном: такси и казино

Еще одна интересная история произошла в Лондоне. В 2016 году в столице Великобритании открылся самый маленький в мире игорный дом. При этом у него нет ни постоянного адреса, ни названия. Само казино находится в кабине кэба — английского такси.

Заведение открыла корпорация Grosvenor Casinos. Оно колесит по Лондону и пригороду. Особенностью являются то, что такси-казино можно вызвать через Twitter. Внутри созданы комфортные условия для посетителей. Есть стол, буклет с правилами по играм, бар и 2 телевизора, на которых непрерывно транслируются спортивные передачи.

У пассажиров есть 2 варианта оплаты. Посетители казино Grosvenor ездят бесплатно, а обычные пассажиры должны сделать взнос на благотворительность.