Откровенно про секс в Киеве: сколько стОит, и стоИт ли вообще?

Несмотря на современные нравы, демократию во взглядах о проевропейские ориентации многие украинцы не считают нормальным обсуждением любовных утех. И поэтому тема где найти девушку для совестного приятного времяпрепровождения вызывает искренний интерес у многих представителей сильной половины общества. Хотя не приято говорить про Киев как город с развитой секс-туризмом, но такое бы обсуждение даже на просторах интернете сильно бы повысило привлекательность Киева, как туристического объекта среди молодых европейцев. По неофициальным данным секс-индустрия продолжает работать и даже развиваться, и особенно это заметно именно в столице Украины, где население более богато и может себе позволить заказать себе девочку и порадовать себя время от времени сексуальными утехами за деньги.

Несмотря на то что секс индустрия во многих европейских странах гораздо более продвинута и цивилизованная, развитие этой отрасли народного хозяйства дает надежды на скорое оздоровление и поднятие престижа такого занятия молодых и симпатичных украинок.

Вопрос, где снять проститутку в Киеве, актуален в любой сезон, в своем большинстве такими услугами интересуются туристы, желающие посмотреть на «товар», попробовать экзотику, а не звонить по сомнительным объявлениям. Стоит отметить, что стоимость услуг женщин легкого поведения выросла в несколько раз. Сейчас цены на путан в Киеве такие же, как в Турции.

Салоны интимных услуг

Интернет кишит сайтами и объявлениями выгодных предложений провести несколько часов в компании нескромной спутницы. Мы не стали обозревать каждый публичный дом, потому что все они предлагают практически одинаковый спектр услуг, схожую оплату и условия. Отличаются лишь адресами и работницами. Поэтому, мы введем вас в курс дела, по какому принципу работают салоны интимных услуг.

Конечно это более надежно, чем снимать девушку на трассе. Поэтому и дороже.

На что вы можете рассчитывать

Судя по предложениям владельцев публичных домов, девушка, которую вы выберите среди десятка анкет, выполнит любую вашу сексуальную фантазию: покорная служанка, доминирующая госпожа, фиксация волос…и это только начало списка услуг. Но учтите, если в объявлении четко написали, что интимных услуг не предоставляют, то это скорее всего так. Если же прямо не говорят, то это точно просто перестраховка для копов.

Массаж и стриптиз

Этот вид деятельности девушек вынесен отдельной услугой в прайс-листе. Так, вы можете выбирать между классическим массажем, тайским, антистрессовым и, конечно же, эротическим — ночь с клубничкой, массаж от госпожи и прочие забавные названия. Есть даже массаж для пар и отдельно для девушек. Все эти разновидности массажа объединяет лишь то, что заканчиваются они одинаково… за дополнительную плату, разумеется. Также можно заказать стриптиз на выезд, и в таком случае девушек подберут под ваши пожелания и доставят в нужном вам количестве, в нужное место и на необходимое время. Цены довольно лояльны и заказать стриптиз с выездом на вашу квартиру можно от 2000 грн за одну симпатичную девушку, способную сделать вас чуточку более счастливым от созерцания ее молодого и красивого тела.

Интернет и самая древняя профессия

Сегодня не удивить никого что найти девушку проще всего в интернете. Хотя на сайтах специальных клубов, предлагающих и «крышующих» девушек более надежно, но и более дорого, можно попробовать поискать индивидуалок, предлагающих свои услуги самостоятельно. Тут цены разнятся в зависимости от опыта продвижения своих услуг и опыта обращения с клиентами в постели.

Каждый представитель мужской половины вправе выбирать для себя что ему необходимо в данный момент и нужно воспользоваться услугами девушек за деньги или затянуть пояс и идти к заветной и желанной одной и единственной в своей жизни женщине.