Мягкая мануальная терапия позвоночника
В клинике лечения позвоночника и суставов Доктора Длина практикуется мягкая мануальная терапия. От классических видов лечения ее отличают:
- минимальное использование силовых приемов;
- непродолжительность прямого воздействия;
- использование дыхательных приемов для релаксации пациента;
- исключение непосредственного влияния на область боли и мышечного гипертонуса;
- отсутствие неприятных ощущений во время манипуляции.
Сравнение с классическими методами
Необходимый результат при мягкой технике получается не путем растягивания больных мышц и связок, а их сближением. Это помогает купировать боль и напряжение, снять блокировку с суставов. То есть терапия осуществляется по принципам нейро-физиологии.
Длительное время мануальная терапия включала в себя только грубые методы с одномоментным силовым воздействием на проблемную область. Это должно было давать результат со снижением неприятных ощущений, увеличением объема движения и расслаблением близлежащих мышц. Практика показала, что такие приемы помогали в 20% случаев. А у большей части больных изменение состояния не было, или наблюдалось значительное ухудшение.
Даже при первичном положительном результате курсовое проведение грубых манипуляций приводило к таким осложнениям:
- «разболтанность» позвоночного столба;
- постоянные обострения;
- формирование зависимости от мануального терапевта;
- растяжения связок, вывихи и даже переломы.
Большим недостатком грубых способов становится страх повторного посещения пациента к мануальному терапевту. Многие не хотят испытать снова неприятные ощущения, которые уже были в ходе сеанса лечения.
Преимущество мягкой методики
Мягкая мануальная терапия в клинике Доктора Длина имеет принципиальные отличия от действий обычных «костоправов» и грубых техник. Поэтому ее преимуществом становится:
- отсутствие осложнений и противопоказаний;
- возможность применения у людей любого возраста и пола;
- физиологическая направленность на нормализацию тонуса мышц, состояния связок, восстановление обычной архитектоники структур позвоночника.
Приемы мягкой мануальной терапии помогают человеку обрести баланс движений, используя его собственную мышечную силу. После осуществления манипуляций с мышечных волокон снимается спазм и напряжение, устраняются ограничения движения, становятся эластичными связки.
Сегодня такой техникой проведения мануальной терапии пользуются многие известные специалисты во всем мире. Метод доказал свою эффективность в лечении, способность приводить в порядок опорно-двигательную систему, а также предупреждать скорые рецидивы.
Механизм воздействия
Целью мягкой мануальной терапии является расслабление напряженных мышц, устранение их спазма в зоне поражения. Внешне это может выглядеть как массаж с приемами разминания и растирания. Начинать следует с достижения максимальной релаксации, а потом постепенной проработкой мягких тканей.
Основная направленность действия заключается в том, чтобы в процессе лечения принимал участие сам больной. Для этого ему предлагается делать вдохи и выдохи с напряжением и расслаблением определенной группы мышц.
В результате боль проходит, поскольку устраняется одна из ее основных причин – напряжение мышечных волокон. После этого вправление позвонков происходит легче, не вызывает сильного дискомфорта.
Проводить мягкую мануальную терапию эффективно может врач с опытом и стажем работы. Но этого не вполне достаточно. Многое зависит от его понимания состояния пациента во время сеанса, и степени выраженности его проблемы.
Показания к применению
Мягкая мануальная терапия показана в таких случаях:
- боли в любой области позвоночника;
- ограничение движения (невозможность совершать повороты, наклоны);
- сколиоз и нарушение осанки;
- остеопороз;
- болезнь Бехтерева;
- головная боль и головокружение (признаки протрузии шейной области);
- остеохондроз любой локализации;
- ишиас;
- межпозвонковая грыжа.
Длительность одного сеанса
Первый сеанс мягкой мануальной терапии проводится после прохождения пациентов обследования при помощи рентгена или МРТ. В некоторых случаях врач может приступить к лечению сразу, если проблема для него ясна.
Длительность одного сеанса обычно составляет 30-60 минут. Перерыв между ними − один-три дня. Иногда врачам удается добиться результата уже на первых минутах после начала манипуляции. Но для закрепления потребуется 3-5 процедур. Если за это время не отмечается положительной динамики, то это значит, что подход выбран не совсем верно. Или требуется комплексное лечение с применением иглоукалывания, физиотерапии, использованием анальгезирующих и противовоспалительных медикаментозных средств, способов вытяжения.
Не следует пугаться, если спустя некоторое время появляется болезненность в мышцах. Они просто начинают работать, а ощущение возникает таким же образом, как это бывает после интенсивной тренировки. Другие волокна испытывают расслабление после длительного перенапряжения. В результате они могут давать чувство онемения, похожее на затекание конечности, когда она пребывает в неудобном положении.
Применение мягкой мануальной техники в клинике Доктора Длина
Мягкие мануальные техники входят в разработанную доктором Длином уникальную авторскую методику. Она позволяет не только оказать эффективную помощь с вероятностью облегчения симптомов в 97%, но и на максимальный срок продлить ремиссию, предупредить прогрессирование болезни.
С применением этих деликатных и физиологичных приемов удается восстановить нормальные анатомические соотношения между структурами позвоночника. Они становятся на свои места, повышается тонус мышц, нормализуется обмен веществ в поврежденных дисках, осуществляется общее оздоровление всего организма. Врачи нашей клиники могут обнаруживать в ходе лечения тончайшие нарушения и устранять их.