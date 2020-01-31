Мягкая мануальная терапия позвоночника

В клинике лечения позвоночника и суставов Доктора Длина практикуется мягкая мануальная терапия. От классических видов лечения ее отличают:

минимальное использование силовых приемов;

непродолжительность прямого воздействия;

использование дыхательных приемов для релаксации пациента;

исключение непосредственного влияния на область боли и мышечного гипертонуса;

отсутствие неприятных ощущений во время манипуляции.

Сравнение с классическими методами

Необходимый результат при мягкой технике получается не путем растягивания больных мышц и связок, а их сближением. Это помогает купировать боль и напряжение, снять блокировку с суставов. То есть терапия осуществляется по принципам нейро-физиологии.

Длительное время мануальная терапия включала в себя только грубые методы с одномоментным силовым воздействием на проблемную область. Это должно было давать результат со снижением неприятных ощущений, увеличением объема движения и расслаблением близлежащих мышц. Практика показала, что такие приемы помогали в 20% случаев. А у большей части больных изменение состояния не было, или наблюдалось значительное ухудшение.

Даже при первичном положительном результате курсовое проведение грубых манипуляций приводило к таким осложнениям:

«разболтанность» позвоночного столба;

постоянные обострения;

формирование зависимости от мануального терапевта;

растяжения связок, вывихи и даже переломы.

Большим недостатком грубых способов становится страх повторного посещения пациента к мануальному терапевту. Многие не хотят испытать снова неприятные ощущения, которые уже были в ходе сеанса лечения.

Преимущество мягкой методики

Мягкая мануальная терапия в клинике Доктора Длина имеет принципиальные отличия от действий обычных «костоправов» и грубых техник. Поэтому ее преимуществом становится:

отсутствие осложнений и противопоказаний;

возможность применения у людей любого возраста и пола;

физиологическая направленность на нормализацию тонуса мышц, состояния связок, восстановление обычной архитектоники структур позвоночника.

Приемы мягкой мануальной терапии помогают человеку обрести баланс движений, используя его собственную мышечную силу. После осуществления манипуляций с мышечных волокон снимается спазм и напряжение, устраняются ограничения движения, становятся эластичными связки.

Сегодня такой техникой проведения мануальной терапии пользуются многие известные специалисты во всем мире. Метод доказал свою эффективность в лечении, способность приводить в порядок опорно-двигательную систему, а также предупреждать скорые рецидивы.

Механизм воздействия

Целью мягкой мануальной терапии является расслабление напряженных мышц, устранение их спазма в зоне поражения. Внешне это может выглядеть как массаж с приемами разминания и растирания. Начинать следует с достижения максимальной релаксации, а потом постепенной проработкой мягких тканей.

Основная направленность действия заключается в том, чтобы в процессе лечения принимал участие сам больной. Для этого ему предлагается делать вдохи и выдохи с напряжением и расслаблением определенной группы мышц.

В результате боль проходит, поскольку устраняется одна из ее основных причин – напряжение мышечных волокон. После этого вправление позвонков происходит легче, не вызывает сильного дискомфорта.

Проводить мягкую мануальную терапию эффективно может врач с опытом и стажем работы. Но этого не вполне достаточно. Многое зависит от его понимания состояния пациента во время сеанса, и степени выраженности его проблемы.

Показания к применению

Мягкая мануальная терапия показана в таких случаях:

боли в любой области позвоночника;

ограничение движения (невозможность совершать повороты, наклоны);

сколиоз и нарушение осанки;

остеопороз;

болезнь Бехтерева;

головная боль и головокружение (признаки протрузии шейной области);

остеохондроз любой локализации;

ишиас;

межпозвонковая грыжа.

Длительность одного сеанса

Первый сеанс мягкой мануальной терапии проводится после прохождения пациентов обследования при помощи рентгена или МРТ. В некоторых случаях врач может приступить к лечению сразу, если проблема для него ясна.

Длительность одного сеанса обычно составляет 30-60 минут. Перерыв между ними − один-три дня. Иногда врачам удается добиться результата уже на первых минутах после начала манипуляции. Но для закрепления потребуется 3-5 процедур. Если за это время не отмечается положительной динамики, то это значит, что подход выбран не совсем верно. Или требуется комплексное лечение с применением иглоукалывания, физиотерапии, использованием анальгезирующих и противовоспалительных медикаментозных средств, способов вытяжения.

Не следует пугаться, если спустя некоторое время появляется болезненность в мышцах. Они просто начинают работать, а ощущение возникает таким же образом, как это бывает после интенсивной тренировки. Другие волокна испытывают расслабление после длительного перенапряжения. В результате они могут давать чувство онемения, похожее на затекание конечности, когда она пребывает в неудобном положении.

Применение мягкой мануальной техники в клинике Доктора Длина

Мягкие мануальные техники входят в разработанную доктором Длином уникальную авторскую методику. Она позволяет не только оказать эффективную помощь с вероятностью облегчения симптомов в 97%, но и на максимальный срок продлить ремиссию, предупредить прогрессирование болезни.

С применением этих деликатных и физиологичных приемов удается восстановить нормальные анатомические соотношения между структурами позвоночника. Они становятся на свои места, повышается тонус мышц, нормализуется обмен веществ в поврежденных дисках, осуществляется общее оздоровление всего организма. Врачи нашей клиники могут обнаруживать в ходе лечения тончайшие нарушения и устранять их.