Названы причины популярности азартных развлечений в сети

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Что такое игровые автоматы

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Суть самого игрового процесса проста и понятна сразу после первой игры. Игрок делает ставку и нажимает кнопку «Старт», чем запускает вращение барабана, после полной остановки которого на экране будет комбинация символов, от которой и зависит коэффициент, на который множится ставка игрока. Комбинации символов у разных игровых слотов разные и также разные коэффициенты. И к каждому игровому слоту есть аннотация, в которой подробно описаны коэффициенты и комбинации символов.

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