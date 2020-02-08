Что делать если поломался или утерян ключ от автомобиля

Случаются порой ситуации, в которые крайне не хотелось бы попадать и обычно это происходит в самый неподходящий момент. И к таким ситуация можно отнести случай, когда вы далеко от дома на собственном автомобиле, ключи от которого вы успешно потеряли. Сохранять спокойствие в такой ситуации довольно сложно, но винить себя и сильно наказывать все же не стоит. Мы все люди и каждому из нас свойственно допускать ошибки. Как говорят в народе: не ошибается тот, кто ничего не делает. Но лирику оставим, а вернемся к нашей ситуации, когда вы далеко от дома возле автомобиля, внутрь которого попасть вы не можете. Что делать и как поступить в такой ситуации мы попробуем разобраться.

Итак, вариантов ваших действий не так уж и много. И какой именно из них выбрать зависит от конкретной ситуации. Но мы рассмотрим оба и предоставим вам самостоятельно решить, какой вам из них в вашей ситуации больше подойдет. Первый и, пожалуй, куда более легкий и дешевый для вас, будет вариант если можно связаться с домашними и попросить привезти вам ключи или съездить за ними самостоятельно. Но такой вариант подойдет если до дома ехать недалеко и при условии, что дома есть запасные ключи.

Если же до дома далеко или запасных ключей нет, то тут следует подумать где поблизости можно найти ремонтную мастерскую, где могут помочь в вашей ситуации. Если вы находитесь в столице, то ситуация не так плачевна, можно в поисковике ввести изготовление автомобильных ключей Киев и в результате найдете довольно большое количество компаний, которые помогут вам попасть в ваш автомобиль. Даже если вы не в столице попали в такую ситуацию, то скорее всего в городе любом существует подобный сервис. Также можно обратиться та станцию СТО, даже если они сами не занимаются изготовлением ключей, то в большинстве случаев помогут советом и подскажут где вам смогут помочь в данной ситуации.

Специалисты многих СТО могут помочь открыть дверь даже если в ней остался поломанный ключ, главное в таких ситуациях не действовать самостоятельно, чтобы не сделать еще хуже и в результате дороже для вашего кошелька.