Новый формат безопасности вашего жилья

На рынке услуг охраны сегодня присутствует много игроков, и некоторые предлагают полный спектр услуг, позволяющих почувствовать, что значит охрана нового поколения, экосистема безопасности.

Охранные услуги нового поколения

Охранные услуги нового поколения — это когда потоп в квартире невозможно, так как узнаешь об угрозе из первых капель, когда попытка квартирного ограбления вором становится последней, когда перевозить большие суммы по городу не страшно, когда организованные мероприятия под гарантированной защитой от физических угроз, когда ребенок всегда под присмотром, когда известно, кому звонить в случае опасности, чтобы больше не подвергать опасности родных и близких, когда крепкое плечо искать не нужно, а можно просто позвонить в компанию предлагающую комплексную услугу охрана домов.

Экосистема безопасности — это подход, когда не ждут беды, не подвергают свою жизнь риску, а осуществляют профилактические меры, чтобы предупредить, когда ценят себя и своих родных. Только такой подход может снизить криминальную статистику, ведь только в странах, где высокий процент использования охранных услуг, низкий процент преступлений — и это причинно-следственная связь.

СБ «Статус» сделал пользования охраной максимально простым в плане подключения, заказа и совершенствования услуг, максимально качественным в плане оборудования, подготовки охранников и количества патрулей и максимально выгодным в плане стоимости. Сейчас пользование пультовой охраной стоит, как несколько чашек кофе, а пользование мобильной тревожной кнопкой — дешевле, чем мобильная связь. Однако, возможно, вы еще даже не знаете, что представляет собой комплексная охрана, поэтому больше об услугах.

Что можно получить, заказав охрану в СБ «Статус»

Пультовая охрана дома и квартиры. В своей работе компания использует только проверенные бренды, одним из которых является охранная сигнализация, признана лучшей в Европе. Это беспроводная охранная система AJAX. Уровень защиты после подключения можно повышать, используя, кроме датчиков открытия дверей, разбития окон, движения, дополнительные элементы, как датчики затопления, пожара, утечки газа, убережет имущество от большего количества бедствий.

Пультовая охрана коммерческих объектов (офисов, магазинов, ресторанов). В данном случае речь идет как о защите от ограбления с использованием охранной сигнализации, когда объекты закрыты для посещения, так и о защите персонала и посетителей, когда они работают, с помощью тревожной кнопки. Тревожная кнопка — это действительно один из самых быстрых способов позвать на помощь, когда возникает угроза жизни или назревает конфликтная ситуация.

Физическая охрана. Для большинства коммерческих объектов необходимостью является наличие охранников, патрулирующих территорию, которые следят за контрольно-пропускным пунктом, задерживают потенциально опасных посетителей и не дают кражи состояться. Кроме коммерческих объектов, спрос на физическую охрану наблюдается и с стороны жилых комплексов, учебных заведений, массовых мероприятий. Там, где нет времени ждать помощи, ведь все решают время считанные секунды, можно смело заказывать данную услугу.

Сопровождение инкассации. Грабители, которые решают ограбить инкассаторов являются одними из наиболее опасных, ведь они хорошо знают, что их ожидает нападение на вооруженных охранников, поэтому противостоять им должны соответственно подготовленные защитники.

Возможности СБ «Статус» способны покрыть самые разнообразные запросы и сферы использования, главное — задумываться о безопасности до того, когда позаботиться об этом будет поздно.