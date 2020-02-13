Как выбрать теннисный стол для дома

Сегодня модным стал тренд на здоровый образ жизни и все большее количество людей записываются на занятия в спортзале или оборудуют спортзал дома. И одним из атрибутов домашнего спортзала довольно часто становится тенистый стол, благодаря которому можно отлично провести время с пользой для здоровья.

Настольный теннис – вид спорта, играть в который может позволить практически каждый, не взирая на его спортивную подготовку, возраст или любые другие физиологические параметры. Игра способна дарить массу положительных эмоций, что является немаловажным фактором при выборе спортивных занятий в домашних условиях. Ведь многие люди купив спортивный инвентарь успешно забывают для каких целей он покупался и используются орбитреки или беговые дорожки в качестве вешалок или сборников пыли, а не для занятий спортом. В ситуации с теннисным столом такая ситуация встречается гораздо реже, ведь тут в игре могут принимать участие сразу несколько человек, что делает ее одним из самых интересных спортивных занятий в домашних условиях.

Играть в теннис значит успешно и легко избавиться от лишней энергии, отлично развивать координацию движений, ловкость и гибкость. Вооружившись простой теннисной ракеткой и мячиком, можно хорошо и с пользой для души и тела скоротать время в кругу друзей.

А для игры в теннис необходимо лишь приобрести качественный столик для настольного тенниса. Вот про то как выбирать, на что обратить внимание при выборе мы и поговорим.

Основные параметры и характеристики теннисных столов

Теннисные столы условно можно разделить на профессиональные, способные выдержать колоссальные нагрузки и большой поток людей, а также для использования в домашних условиях, которые вполне способны удовлетворить все потребности для организации игры в теннис. Если первый тип столов устанавливают в школах, спортивных залах, санаториях и других учреждениях, где большой поток людей и инвентарь будет использован в усиленном режиме. Ну а столы, предназначенные для домашних занятий вполне могут выполнять свои функции длительное время, главное не сильно их нагружать, имеется в виду не ложиться на них, стараться не ударять их ракеткой во время игры и т.д.

Независимо от предназначения и конечного места для установки теннисного стола все они имеют строгие размеры, чтобы игроки привыкли к определенным условиям игры. Также важно чтобы стол имел антибликовое покрытие, которое позволит хорошо видеть мяч во время полета. Ну и обязательно наличие сетки, но это уже не главный параметр при выборе теннисного стола, который легко при необходимости можно заменить.

Одним из важных параметров теннисного стола является материал, из которого изготавливается столешница. От ее параметров зависит упругость и насколько сильно будет отскакивать мячик, что является немаловажным фактором для хорошей игры в теннис.

Покупать теннисный стол лучше в специализированном спортивном магазине, где профессиональные консультанты подробно расскажут и посоветуют конкретную модель под ваши требования к теннисному столу.