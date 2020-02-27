Белла Хадид возвращает популярность узким джинсам с разрезами

Модель снова привлекла внимание журналистов и поклонников своим образом.

Модель и звезда подиума Белла Хадид продолжает удивлять поклонников и папарацци своими образами. Так, недавно во Франции во время Недели моды Хадид попала в объективы фотоаппаратов в образе начала нулевых. Белла надела клетчатый оранжевый топ, уютное пальто оверсайз с овечьей шерстью, на которое накинула толстовку. Кроме того, Хадид выбрала для своего образа узкие черные джинсы и обувь Wandler с квадратным носком, которые снова набирают обороты популярности.

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В качестве аксессуаров модель выбрала солнцезащитные очки эпохи 90-х, желтую сумку Jacquemus и серьги-кольца. Журналисты и поклонники Беллы, впрочем, сразу обратили внимание на стиль джинсов. Модель с разрезами они назвали звездой образа Хадид.

Отметим, что Белла Хадид вместе с сестрой принимала участие в Неделе мужской моды в Париже. Она выходила на подиум в рамках коллекций Alyx, Jacquemus, Lanvin и Berluti. Она также посещала показы в качестве зрительницы, чтобы поддержать любимых дизайнеров.

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(По материалам vogue.com)